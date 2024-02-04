أحمد حجازي يقود الاتحاد لنصف نهائي كأس خادم الحرمين بالفوز على الفيصلي

ولحق الاتحاد بأندية الخليج والهلال والنصر التي تأهلت سابقا لنصف النهائي.

وتأجلت مواجهة الاتحاد والفيصلي نظرا لمشاركة بطل السعودية في كأس العالم للأندية الذي أقيم في المملكة نهاية العام الماضي.

افتتح المغربي عبدالرزاق حمدالله التسجيل للاتحاد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر تدخل على فيصل الغامدي.

وضاعف نغولو كانتي النتيجة للاتحاد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 54.