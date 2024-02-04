أحمد حجازي يقود الاتحاد لنصف نهائي كأس خادم الحرمين بالفوز على الفيصلي
سجل أحمد حجازي قائد نادي الاتحاد هدفين ليقود فريقه للفوز 4-صفر على الفيصلي في دور الثمانية بكأس خادم الحرمين الشريفين، ليكمل عقد المتأهلين للدور قبل النهائي اليوم الأحد.
ولحق الاتحاد بأندية الخليج والهلال والنصر التي تأهلت سابقا لنصف النهائي.
وتأجلت مواجهة الاتحاد والفيصلي نظرا لمشاركة بطل السعودية في كأس العالم للأندية الذي أقيم في المملكة نهاية العام الماضي.
افتتح المغربي عبدالرزاق حمدالله التسجيل للاتحاد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر تدخل على فيصل الغامدي.
وضاعف نغولو كانتي النتيجة للاتحاد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 54.
ثنائية حجازي
أضاف حجازي الهدف الثالث في الدقيقة 68 بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء.
وقبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي سجل حجازي هدفه الثاني والرابع لفريقه بضربة رأس قوية بعد ركلة ركنية نفذها الغامدي داخل منطقة الجزاء.
وشارك حجازي مع الاتحاد في مسابقة محلية لأول مرة منذ إصابته أمام الفيحاء مايو أيار في الدوري والتي ابتعد على إثرها عن الملاعب لفترة طويلة ليتم رفع اسمه من التشكيلة المحلية قبل أن يتم قيده مجددا في يناير كانون الثاني.
وكان حجازي (33 عاما) قد شارك مع الاتحاد في كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا في ديسمبر الماضي بعد تعافيه من الإصابة.