وفاة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي

وتعرض العامري فاروق لوعكة صحية خلال فترة تواجده في مقر المبنى الاجتماعي بالأهلي، في نوفمبر الماضي، قبل أن يتم نقله لإحدى المستشفيات القاهرة.

وكان العامري فاروق قد دخل المستشفى بعد إصابته بغيبوبة في 7 نوفمبر الماضي، وخضع لعملية جراحية في المخ.

وتولى العامري فاروق منصب وزير الرياضة عام 2012، وكان عضوا في مجلس إدارة النادي الأهلي لسنوات.

وتم انتخاب العامري فاروق نائبا لرئيس الأهلي في 2017 للمرة الأولى، وكذلك في انتخابات عام 2022.