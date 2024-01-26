وفاة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي
خالد العامري أعلن وفاة شقيقه العامري فاروق عبر حسابه في موقع "فيسبوك"
تُوفي اليوم الجمعة، العامري فاروق نائب رئيس الأهلي المصري، بعد صراع مع المرض.
وجاءت وفاة العامري فاروق عن عمر 53 عاما، بعد أسابيع من نقله للمستشفى.
وأعلن خالد العامري وفاة شقيقه العامري فاروق عبر حسابه في موقع "فيسبوك".
وتعرض العامري فاروق لوعكة صحية خلال فترة تواجده في مقر المبنى الاجتماعي بالأهلي، في نوفمبر الماضي، قبل أن يتم نقله لإحدى المستشفيات القاهرة.
وكان العامري فاروق قد دخل المستشفى بعد إصابته بغيبوبة في 7 نوفمبر الماضي، وخضع لعملية جراحية في المخ.
وتولى العامري فاروق منصب وزير الرياضة عام 2012، وكان عضوا في مجلس إدارة النادي الأهلي لسنوات.
وتم انتخاب العامري فاروق نائبا لرئيس الأهلي في 2017 للمرة الأولى، وكذلك في انتخابات عام 2022.