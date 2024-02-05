موقف روديغر وكامافينغا من مباراة جيرونا
كشفت تقارير صحفية عن موقف الثنائي الألماني أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد، وإدواردو كامافينغا من مواجهة جيرونا المقبلة، بعد غياب الأول عن لقاء أتلتيكو مدريد، مساء الأحد، وإصابة النجم الفرنسي في نهاية اللقاء.
وتمكن أتلتيكو مدريد من اقتناص تعادل في الوقت القاتل أمام ريال مدريد لتحسم المباراة بهدف لمثله.
وكان روديغر أصيب في الدقيقة الـ37 من مواجهة الريال أمام خيتافي، يوم الخميس الماضي، وحاول استكمال اللقاء لكن تم استبداله في استراحة ما بين الشوطين.
وبعد خضوعه لفحوصات تم استبعاد معاناته من إصابة خطيرة، وذكرت مصادر من الريال أنه "يعاني من كدمة شديدة مع ورم دموي في الفخذ الأيسر"، ليتم استبعاده من المشاركة في الديربي.
وقالت صحيفة "آس" في تقريرها، اليوم الإثنين، إنه "من المتوقع أن يكون روديغر جاهزًا لمباراة جيرونا يوم السبت المقبل".
فيما قالت صحيفة "ذا أتليتك" البريطانية، إن كامافينغا بعد مباراة الأمس عانى من إصابة قوية في الركبة، وقد تبعده لفترة عن ريال مدريد، لكن النادي في انتظار الفحوصات الطبية التي سيجريها، اليوم الإثنين، ليتم بعدها تحديد موقفه النهائي.
أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، علق على إصابة اللاعبين عقب المباراة: "كامافينغا تلقى كدمة خلال المباراة ولكن أعتقد أن الأمر ليس كبيرًا، وحاولنا مع روديغر ولكنه كان لا يزال يشعر بعدم الراحة صباح أمس. أتمنى أن يتعافى".
التعادل رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ58 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني، كما ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة الـ 48 في المركز الرابع.