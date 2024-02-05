موقف روديغر وكامافينغا من مباراة جيرونا

كشفت تقارير صحفية عن موقف الثنائي الألماني أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد، وإدواردو كامافينغا من مواجهة جيرونا المقبلة، بعد غياب الأول عن لقاء أتلتيكو مدريد، مساء الأحد، وإصابة النجم الفرنسي في نهاية اللقاء.

وتمكن أتلتيكو مدريد من اقتناص تعادل في الوقت القاتل أمام ريال مدريد لتحسم المباراة بهدف لمثله.

وكان روديغر أصيب في الدقيقة الـ37 من مواجهة الريال أمام خيتافي، يوم الخميس الماضي، وحاول استكمال اللقاء لكن تم استبداله في استراحة ما بين الشوطين.

وبعد خضوعه لفحوصات تم استبعاد معاناته من إصابة خطيرة، وذكرت مصادر من الريال أنه "يعاني من كدمة شديدة مع ورم دموي في الفخذ الأيسر"، ليتم استبعاده من المشاركة في الديربي.