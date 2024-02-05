قلق في ريال مدريد بشأن إصابة كامافينغا
تحت عنوان "كامافينغا.. مصدر قلق آخر لأنشيلوتي"، كشفت صحيفة "ماركا" عن وجود قلق لدى ريال مدريد من الإصابة التي تعرض لها اللاعب الفرنسي في مواجهة أتلتيكو مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، بالدوري الإسباني.
وسجل ماركوس يورينتي هدفا في الوقت القاتل، ليقود أتلتيكو مدريد للتعادل 1-1 مع غريمه المحلي ومضيفه ريال مدريد، الذي تقدم في الشوط الأول بهدف براهيم دياز في دوري الدرجة الأولى الإسباني، يوم الأحد.
وقالت "ماركا"، في تقريرها، اليوم الإثنين، إن "هناك قلقا من إصابة كامافينغا، اللاعب يشعر بألم بركبته اليمنى، وهي الركبة نفسها التي تعرض فيها للإصابة التي أبقته شهرين بعيداً عن الملاعب؛ إذ كان عليه ارتداء ضمادة مرهقة سواء في المباريات أو في التدريبات".
وأضاف التقرير: "قدم النجم الفرنسي مرة أخرى مباراة رائعة، لكنه غادر ملعب البرنابيو وهو يعرج، وتم فحصه من قبل الخدمات الطبية للنادي".
وعلق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عقب المباراة على إصابة كامافينغا، قائلا: "لا أعرف، أعتقد أنها كانت ضربة في ركبته".
ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام جيرونا، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما، يوم السبت المقبل، ولا يزال أتلتيكو في المركز الرابع برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين خلف برشلونة صاحب المركز الثالث.
ويستضيف أتلتيكو منافسه أتليتيك بيلباو في قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، يوم الأربعاء.