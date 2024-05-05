"فيه ناس عايزة تخلص عليّ".. عمرو وردة يكشف أسباب رحيله عن ناديه اليوناني

وأضاف: "الفريق نجح في الهروب من الهبوط، وعقدي انتهى، ولكن فوجئت بأن شخصا أرسل لي أن الصحافة في مصر تردد أنهم فسخوا عقدي، رغم أن الصفحة الرسمية للنادي وجهت الشكر لي بعد انتهاء العقد، لا أعلم لماذا هنا في مصر يريدون أن ينهوا مسيرتي".

وتابع: "الحمدلله ربنا كرمني في الخارج وأحقق نجاحات، وأنا خلال الفترة القصيرة التي قضيتها مع بانسيرايكوس حصلت مرتين على أفضل لاعب في الشهر في الدوري، لاعب آخر غيري إذا تعرض لما تعرضت له لكان اعتزل مبكرا، لكني قاومت وحاولت استعادة مسيرتي من جديد".

وأشار: "منذ 5 سنوات كان يوجد حولي أناس غير جيدة، وكانوا يريدونني إلى جانبهم من أجل مصالحهم، وهذا اعتراف مني وأنا ابتعدت عنهم".

وأوضح: "نا لم أذهب إلى أندية في إيران أو قبرص، هل من الطبيعي أن أوقع لـ3 أو 4 أندية وفيفا يتركني ألعب بعد ذلك؟، عندما جئت إلى مصر ولعبت لنادي فاركو لم أستطع التأقلم، وقررت الرحيل والمسؤولون احترموا رغبتي، للأسف (فيه ناس عايزة تخلص عليّ)، هناك مواقع كانت تتحدث معي لكي أجري حوارًا وعندما أرفض في اليوم التالي يتحدثون عني بأخبار سلبية، لا أعرف وجهتي المُقبلة، ولدي عروض منها تركيا".