عمرو وردة: أخضع للعلاج النفسي ولا أستحق ما يحدث معي (فيديو)
رد عمرو وردة، لاعب فاركو، على التقارير التي تحدثت عن فسخ تعاقده مع الفريق، بسبب غيابه عن تدريبات الفريق الفترة الماضية، مؤكدًا أنه يخضع للعلاج النفسي بسبب معاناته من الاكتئاب.
وقال عمرو وردة، في تصريحات تلفزيونية: "من وقت مشكلة المنتخب الناس (مبهدلني) ويقولون إنني وقعت مع 4 فرق الفترة الماضية وهذا لم يحدث، وعندما انضممت للرجاء المغربي ثاني يوم دخلت المستشفى لمدة 15 يومًا، وكان عندي مرض نفسي وفسخت تعاقدي، وعدت إلى مصر بلدي، أنا لا أستحق ذلك، أنا عمري 30 سنة ولا أستحق أن يحدث معي ذلك، إن الله غفور رحيم ومش غلطة هتدخلك النار".
وأضاف: "فاركو لم يفسخ معي التعاقد وتحدثت مع المسؤولين ونفوا الأمر، هل أنا مش بني آدم؟.. هل لا تريدونني ألعب كرة، ليه بتفسخوا عقدي وأنا ليس علاقة بأي شيء، لو عايزني أبطل كرة مفيش مشكلة لن ألعب كرة، أنا رجل لعبت لمنتخبات مصر كلها، وعمري في حياتي ما تم رفع عليّ قضية أو دخلت أقسام شرطة".
وعن سر الأنباء التي ترددت عن فسخ تعاقده مع فاركو، أوضح: "أنا موجود مع الفرقة، ولكن معي ورق رسمي أنني أخضع لعلاج نفسي من الاكتئاب وأحصل على أدوية مهدئات، والتعب النفسي أسوأ أمر في الدنيا، المسؤولون في فاركو قمة في الاحترام ويقفون بجانبي، الناس احترموني، ولكن لو عايزين تخلصوا عليّ مفيش مشكلة في النهاية ربنا موجود".
وأشار: "لمدة أسبوع أو عشرة أيام لم أشارك في التدريبات بسبب أنني أتلقى علاجًا والمسؤولون في نادي فاركو على علم بذلك، وأتيت إلى مصر لكي أعود للاحتراف مرة أخرى في أوروبا والمنتخب".
وأوضح وردة: "أحلم بالعودة لمنتخب مصر مرة ثانية، وفقط أريد وقوف الناس بجانبي، أنا لست مرتاحا نفسيا بسبب ما آراه في بلدي رغم أنني من المفترض أكون متواجدًا في أمان، أتمنى الاستمرار في كرة القدم ولكن غير قادر، التعب النفسي سيئ وأنا حاليًا عمري 30 سنة".
واختتم حديثه: "لست غاضبا من زملائي لأنني أصبحت أتعامل مع الله، وأهلي وخطيبتي بجانبي، أريد أيضا من الناس أن يقفوا بجانبي أنا لاعب لعبت في منتخب مصر وكأس العالم".
ولم يشارك عمرو وردة سوى في مباراة واحدة مع نادي فاركو في الدوري المصري هذا الموسم.
وتعاقد فاركو مع عمرو وردة في صفقة انتقال حر أعلن عنها يوم 21 سبتمبر الماضي، بعد رحيله عن نادي وأنورثوسيس فاماجوستا القبرصي.
قبلها أعلن نادي الرجاء المغربي فسخ تعاقده مع عمرو وردة بالتراضي يوم الخميس 24 أغسطس الماضي.
الرجاء كان أعلن يوم 12 أغسطس الماضي ضم عمرو وردة في صفقة انتقال حر قادما من أبولون ليماسول القبرصي.