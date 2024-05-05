والد زين الدين زيدان يلتقي حفيده في الجزائر (فيديو)

تواجد والد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في مسقط رأسه بمدينة بجاية في الجزائر.

والتقى إسماعيل والد زيدان حفيده مهدي الذي قضى عطلته في الجزائر.

وسبق أن انتشر مقطع فيديو يظهر علاقة الحب بين زيدان ووالده، وفي مقطع الفيديو، يتحدث الوالد إسماعيل عن حبه لابنه زيدان وأحفاده؛ ما تسبب في بكاء زيدان.

ويقول والد زيدان في مقطع الفيديو: "أنا لا أخجل من أن أقول له إنني أحبه، وأحب أحفادي أيضًا".

وأضاف: "عندما أتصل بهم أقول لهم: أحبكم، لقد قلتها من قبل، وأقولها الآن، وسأقولها مرة أخرى".