والد زين الدين زيدان يلتقي حفيده في الجزائر (فيديو)
تواجد والد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في مسقط رأسه بمدينة بجاية في الجزائر.
والتقى إسماعيل والد زيدان حفيده مهدي الذي قضى عطلته في الجزائر.
وسبق أن انتشر مقطع فيديو يظهر علاقة الحب بين زيدان ووالده، وفي مقطع الفيديو، يتحدث الوالد إسماعيل عن حبه لابنه زيدان وأحفاده؛ ما تسبب في بكاء زيدان.
ويقول والد زيدان في مقطع الفيديو: "أنا لا أخجل من أن أقول له إنني أحبه، وأحب أحفادي أيضًا".
وأضاف: "عندما أتصل بهم أقول لهم: أحبكم، لقد قلتها من قبل، وأقولها الآن، وسأقولها مرة أخرى".
ولا يتولى زيدان تدريب أي فريق حاليا وهو بلا عمل منذ رحيله عن ريال مدريد صيف عام 2021.
وتولى زيدان تدريب ريال مدريد للمرة الأولى في يناير 2016 وظل معه حتى مايو 2018 بعد أن قاده لإنجازات مذهلة أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.
وعاد زيدان لتدريب ريال مدريد في مارس 2019 حتى مايو 2021.