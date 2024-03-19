بعد استلام فيديو له.. الزمالك يحذر أحمد فتوح

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن عبد الواحد السيد، تلقى على هاتفه فيديو لمشاركة اللاعب في إحدى الدورات الرمضانية منذ ثلاثة أيام.

وأضاف: "عبدالواحد اختص أحمد فتوح بالتحديد لأنه يعلم أن اللاعب يشارك في الدورات الرمضانية كل موسم".

وتابع: "مدير الكرة بالزمالك هدد أحمد فتوح بخصم مليون جنيه إذا تكرر الأمر أو مشاركته في أي دورة رمضانية هذا الموسم".

وأتم أن فتوح تقبل الأمر وذلك بعد تعنيف كبير من مدير الكرة له أمام جميع اللاعبين، خاصة وأن اللاعب عائد من إصابة ويخشى عليه من أي ضرر يلحق به".