رسميًا: الزمالك يعلن تجديد عقد أحمد فتوح

وكان نادي الزمالك أعلن بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، عن انتهاء فترة إيقاف أحمد فتوح بشكل رسمي، وذلك بعد انتهاء فترة عقوبته، والتي تم فيها خصم مبلغ 25% من قيمة عقده، بالإضافة إلى إيقافه لمدة شهر.

وقال سالم في تصريحات تليفزيونية بقناة الزمالك: " أحمد فتوح وقع عقدًا لمدة 3 سنوات مع الزمالك، اليوم الأحد ليغلق القصة تمامًا".

وأضاف: "فتوح قام بتصوير فيديو وأعلن من خلاله اعتذار رسمي لمجلس الإدارة وجمهور الفريق، بسبب ما بدر منه تجاهه بعد خروجه من المعسكر قبل مواجهة نادي زد في الدوري المصري".