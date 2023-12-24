آخر تطورات إنهاء أزمة أحمد فتوح واقتراب تجديد عقده مع الزمالك
كشفت تقارير إعلامية أن أحمد فتوح، لاعب الزمالك، اقترب من إنهاء أزمته مع مجلس إدارة النادي الأبيض، ومن المقرر أن يجدد عقده مع الفريق لمدة 3 سنوات مقبلة وتقديم اعتذار للجماهير.
وكان نادي الزمالك أعلن بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، عن انتهاء فترة إيقاف أحمد فتوح بشكل رسمي، وذلك بعد انتهاء فترة عقوبته، والتي تم فيها خصم مبلغ 25% من قيمة عقده، بالإضافة إلى إيقافه لمدة شهر.
وقال أحمد حسن، الإعلامي الحالي ونجم منتخب مصر السابق، عبر برنامجه الرياضي: "أحمد فتوح سيوقع عقدًا لمدة 3 سنوات مع الزمالك، اليوم الأحد".
وأضاف: "مجلس الإدارة بقيادة حسين لبيب طلب من اللاعب إصدار اعتذار رسمي للمجلس وللجمهور ولقائد الفريق محمود عبد الرازق (شيكابالا)، بسبب ما بدر منه تجاهه بعد خروجه من المعسكر قبل مواجهة نادي زد في الدوري المصري".
وأوضح حسن: "كان للثنائي الزملكاوي جمال العدل وعمرو الجنانيي دور كبير في إنهاء الأزمة وتقريب وجهات النظر بين اللاعب والإدارة، وفتوح من جانبه أبدى مرونة كاملة مؤكدًا أنه أخطأ في حق الجماهير ومجلس الإدارة، وقرر الاعتذار عن كل ما فعله".
من جانبه، قال الإعلامي الرياضي أمير هشام، عبر برنامجه، إن "الأمور اقتربت بين فتوح وإدارة الزمالك اقتربت من الاتفاق النهائي وقد نجد فتوح يجدد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم لمدة إضافية".
وأكد أن "فتوح تنازل عن مطلب الحصول على 60 مليون جنيه ليحصل فقط على 45 مليون جنيه على مدار عقده الجديد الذي سيوقعه".
وكان فتوح تعرَّض لعقوبة الإيقاف من قبل مجلس الإدارة برفقة محمد صبحي ومصطفى الزناري بسبب مغادرتهم معسكر الفريق قبل مواجهة زد، كما تم توقيع عقوبات مالية ضخمة على الثلاثي، ولم يسمح لهم بالمشاركة حتى الوقت الحالي رغم انتهاء فترة الإيقاف.
ويتواجد أحمد فتوح في القائمة المبدئية لمنتخب مصر، والتي أعلنها روي فيتوريا استعدادًا لـ بطولة أمم أفريقيا.
وتقام منافسات بطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار، ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم: موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.