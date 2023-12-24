آخر تطورات إنهاء أزمة أحمد فتوح واقتراب تجديد عقده مع الزمالك

كشفت تقارير إعلامية أن أحمد فتوح، لاعب الزمالك، اقترب من إنهاء أزمته مع مجلس إدارة النادي الأبيض، ومن المقرر أن يجدد عقده مع الفريق لمدة 3 سنوات مقبلة وتقديم اعتذار للجماهير.

وكان نادي الزمالك أعلن بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، عن انتهاء فترة إيقاف أحمد فتوح بشكل رسمي، وذلك بعد انتهاء فترة عقوبته، والتي تم فيها خصم مبلغ 25% من قيمة عقده، بالإضافة إلى إيقافه لمدة شهر.

وقال أحمد حسن، الإعلامي الحالي ونجم منتخب مصر السابق، عبر برنامجه الرياضي: "أحمد فتوح سيوقع عقدًا لمدة 3 سنوات مع الزمالك، اليوم الأحد".

وأضاف: "مجلس الإدارة بقيادة حسين لبيب طلب من اللاعب إصدار اعتذار رسمي للمجلس وللجمهور ولقائد الفريق محمود عبد الرازق (شيكابالا)، بسبب ما بدر منه تجاهه بعد خروجه من المعسكر قبل مواجهة نادي زد في الدوري المصري".