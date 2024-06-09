على رأسهم رونالدو.. نجوم يخوضون "كأس أوروبا" الأخيرة
كان كريستيانو رونالدو قائد البرتغال نموذجًا للاستمرارية ببقائه لأكثر من عقدين من الزمن في الملاعب في مسيرة متميزة، بعد أن حطم العديد من الأرقام القياسية ولعب لبعض أكبر الأندية في العالم، وسيكون مصممًا على ترك بصمته في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، والتي قد تكون الأخيرة له مع عدد من النجوم.
وتنطلق النسخة الـ 17 لمنافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا، يوم 14 يونيو 2024، على أن يقام النهائي يوم 14 يوليو.
وقد تشهد البطولة نهاية المشوار الدولي لعدد من النجوم "الكبار سنًا" على رأسهم: كريستيانو رونالدو، ولوكا مودريتش، وتوماس مولر، وتوني كروس، وغيرهم من اللاعبين.
1- كريستيانو رونالدو
تقترب مسيرة رونالدو المذهلة في عمر 39 عامًا من النهاية، خاصة أنه من المحتمل أن يعتزل في غضون أعوام قليلة.
ومع ذلك، سيكون رونالدو عازمًا على إثبات أنه لا يزال قادرًا على إحداث تأثير في البطولات الكبرى، وسيصل إلى ألمانيا لخوض بطولة أوروبا 2024 كقائد موثوق لفريق موهوب تحت قيادة روبرتو مارتينيز المدرب السابق لبلجيكا.
رونالدو هو كبير الهدافين في تاريخ كرة القدم الدولية للرجال برصيد 128 هدفًا في 204 مباريات رسمية.
ومرَّ ما يقارب من 20 عامًا بين هدفه الأول للبرتغال في مرمى اليونان في بطولة أمم أوروبا 2004، وآخر هدف له أمام ليختنشتاين، في نوفمبر للعام 2023، ووصل إلى قمة مسيرته الدولية حين قاد بلاده إلى الفوز ببطولة أوروبا 2016.
2- لوكا مودريتش
بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا، ستكون بالتأكيد الرحلة الأخيرة لقائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش.
ورفع اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا، نجم كرواتيا وقائدها الرئيس، كل الألقاب على مستوى الأندية مع ريال مدريد، ويرغب في تكليل مسيرته المذهلة بألقاب دولية.
وتقلصت عدد دقائق مشاركة اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018، والذي فاز بالعديد من ألقاب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، في ريال مدريد هذا الموسم، لكنه يظل العمود الفقري في منتخب كرواتيا الذي يفتقر نظريًا إلى جودة النجوم التي يتمتع بها بعض منافسوه.
3- توني كروس
النجم الألماني كروس، أعلن قبل أسابيع، اعتزال كرة القدم، هذا الصيف، قبل أن يختتم مشواره مع الريال بلقب دوري الأبطال على حساب بروسيا دورتموند.
وكانت آخر مباراة للنجم الألماني مع ريال مدريد أمام دورتموند، بعد أن أعلن كروس اعتزاله كرة القدم بنهاية مشواره مع منتخب ألمانيا في يورو 2024.
وأدت عودة توني كروس، إلى صفوف المنتخب الألماني مرة أخرى، إلى رفع الروح المعنوية للفريق، خاصة أنها ستكون البطولة الأخيرة له.
ويتمتع لاعب خط الوسط (34 عامًا) الذي اعتزل اللعب مع المنتخب قبل 3 سنوات، بخبرة كبيرة على أعلى المستويات بعد أن أحرز كأس العالم 2014، وتمتع بنجاح كبير مع ريال مدريد.
4- توماس مولر
رغم تمديد تعاقده مع بايرن ميونخ لمدة عام، إلا أن بطولة يورو 2024، قد تكتب نهاية مشوار توماس مولر الدولي، مع المنتخب الألماني.
مولر صاحب الـ34 عامًا، يمثل حجر الزاوية للاعبي المنتخب الألماني، نظرًا لخبراته الواسعة، وشخصيته القوية، التي تفرض الحزم على اللاعبين
مولر توّج باللقب الأغلى مع منتخب ألمانيا، وفاز بكأس العالم في 2014، ويرغب في نهاية مشواره الدولي، برفع بطولة اليورو على أرضه ووسط جماهيره.
5- بيبي
يخوض البرتغالي بيبي بطولة أوروبا، كثاني أكبر اللاعبين في اليورو بسن 39 عامًا و4 أشهر.
بيبي كان شاهدًا على تتويج منتخب البرتغال الوحيد ببطولة اليورو، وذلك العام 2016.
ويرغب النجم البرتغالي، في ختام مسيرته الدولية، بلقب آخر، كي يدخل التاريخ برفقة زميله كريستيانو رونالدو.
6- أوليفيه جيرو
ستكتب بطولة يورو 2024، نهاية مشوار أوليفيه جيرو، مع منتخب فرنسا، بعد أن أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب نهاية مشوار الديوك في البطولة.
وتواجد جيرو في القائمة النهائية لمنتخب فرنسا للمشاركة في بطولة يورو 2024.
جيرو بات التاريخي لمنتخب فرنسا، بعد أن تمكن من تسجيل 57 هدفًا، متفوقًا على تييري هنري، كما تُوج مع بلاه ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
وخاض المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا، 131 مباراة مع منتخب فرنسا.
7- مانويل نوير
ارتكب مانويل نوير خطأ فادحًا خلال مباراة ألمانيا ضد اليونان، يوم الجمعة الماضي، ما تسبب في نقاش حول أحقيته في حراسة مرمى المنتخب البافاري، وهل سيستمر أم يعتزل دوليًا.
نوير عجز عن الإمساك بتسديدة لترتد الكرة من يده وتجد المتابع ماسوراس، الذي أودعها داخل شباك، المنتخب الألماني، ما أثار عاصفة من الانتقادات ضد حارس البايرن.
الحارس المخضرم صاحب الـ38 عامًا غاب عن المنتخب الألماني منذ أن شارك معه في كأس العالم الأخيرة في قطر، العام 2022، بسبب إصابته بكسر في القدم، ثم عاد لأول مرة، يوم الإثنين الماضي، فقط خلال تعادله دون أهداف مع نظيره الأوكراني في مباراة ودية استعدادًا لأمم أوروبا.
وكان نوير، المتوَّج مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014 والذي قدم مستويات مذهلة، خلال السنوات الماضية، محور أحاديث وسائل الإعلام بالفعل، لاسيما أن قائمة الفريق لأمم أوروبا تضم أيضًا مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة الإسباني.