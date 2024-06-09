على رأسهم رونالدو.. نجوم يخوضون "كأس أوروبا" الأخيرة

1- كريستيانو رونالدو

تقترب مسيرة رونالدو المذهلة في عمر 39 عامًا من النهاية، خاصة أنه من المحتمل أن يعتزل في غضون أعوام قليلة.

ومع ذلك، سيكون رونالدو عازمًا على إثبات أنه لا يزال قادرًا على إحداث تأثير في البطولات الكبرى، وسيصل إلى ألمانيا لخوض بطولة أوروبا 2024 كقائد موثوق لفريق موهوب تحت قيادة روبرتو مارتينيز المدرب السابق لبلجيكا.

رونالدو هو كبير الهدافين في تاريخ كرة القدم الدولية للرجال برصيد 128 هدفًا في 204 مباريات رسمية.

ومرَّ ما يقارب من 20 عامًا بين هدفه الأول للبرتغال في مرمى اليونان في بطولة أمم أوروبا 2004، وآخر هدف له أمام ليختنشتاين، في نوفمبر للعام 2023، ووصل إلى قمة مسيرته الدولية حين قاد بلاده إلى الفوز ببطولة أوروبا 2016.