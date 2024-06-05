توسع قضية فساد كرة القدم الإيرانية.. اعتقال مسؤول كبير

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" إنه بالتحقيق في القضية المتعلقة بدفع رشاوى من قبل نادي مس رفسنجان (أحد أندية الدوري الإيراني لكرة القدم)، لبعض مدراء كرة القدم، تم استدعاء 5 متهمين إلى المحكمة وقدموا توضيحاتهم، كما تم إرسال خداداد أفشاريان إلى السجن فيما يتعلق بالقضية ذاتها.

واستقال أفشاريان من منصبه في لجنة الحكام، بعد أن أعلن القضاء في محافظة كرمان، الشهر الماضي، دفع العملات المعدنية للمتهمين في هذه القضية، وهو عضو في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.

وفي سياق متصل، تم اعتقال "بيجمان رهبر"، رئيس تحرير وكالة أنباء الرياضة الإيرانية "ورزش 3"؛ بسبب اتهامه بأخذ أموال من قبل مسؤولين في إدارة نادي مس رفسنجان.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أنه بالإضافة إلى نادي مس رفسنجان، تم اتهام 3 أندية أخرى بالفساد في كرة القدم الإيرانية، ودفع رشاوى لكبار المسؤولين في الاتحاد الإيراني لكرة القدم.