الاتحاد الإيراني يطالب الفيفا بمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة
طالب الاتحاد الإيراني لكرة القدم الاتحاد الدولي (الفيفا) بضرورة معاقبة منتخب أمريكا، بعدما نشر حسابه على "تويتر" ترتيب المجموعة وأظهر علم إيران دون لفظ الجلالة في المنتصف.
واحتج الاتحاد الإيراني على شطب حساب المنتخب الأمريكي على تويتر اسم "الله" من علم الجمهورية الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل المباراة المقبلة بين الخصمين اللدودين في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية يوم الثلاثاء.
وفي مباراة مشحونة سياسيًا للغاية، تواجه إيران الولايات المتحدة في مباراتها الأخيرة في المجموعة الثانية في انتصار ليصعد بصاحبه إلى دور الـ16.
وشهدت إيران أكثر من شهرين من المظاهرات التي اندلعت بعد مقتل الشابة "مهساء أميني" البالغة من العمر 22 عامًا أثناء احتجاز الشرطة لها، عقب القبض عليها بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الملابس الصارمة للمرأة في البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا): "في تصرف غير مهني، أزالت صفحة "إنستغرام" الخاصة بالاتحاد الامريكي لكرة القدم لفظ الجلالة من العلم الإيراني، وأرسل الاتحاد الإيراني لكرة القدم رسالة إلكترونية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ليطالبه بإصدار تحذير جاد إلى الاتحاد الأمريكي".
ويتكون علم إيران من 3 شرائط أفقية باللون الأحمر، والأبيض، والأخضر، مع ظهور اسم "الله" بخط منمق في المنتصف، وقد تمت إزالة الاسم من العلم على صفحة "إنستغرام" الأمريكية وعلى "تويتر".
وقال مسؤول اتصالات من الاتحاد الأمريكي: "لقد كان رسمًا لمرة واحدة لإظهار التضامن مع النساء في إيران"، مضيفًا أنه لم يتم تعديله على موقع الاتحاد على الإنترنت.
وصرح متحدث باسم الاتحاد الأمريكي بأن المنشور المخالف قد أزيل واستبدل بآخر يعرض العلم الصحيح، وأضاف المتحدث: "ما زلنا ندعم نساء إيران".
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء على "تويتر" إن المنتخب الأمريكي "انتهك ميثاق الفيفا الذي يعتبر عقوبة الإيقاف 10 مباريات عقوبة مناسبة".
وأضافت أن المنتخب الأمريكي "يجب طرده" من كأس العالم.
وقطعت الولايات المتحدة وإيران العلاقات الدبلوماسية بينهما، العام 1980، بعد عدة أشهر من احتجاز الطلاب عشرات الأمريكيين كرهائن في السفارة الأمريكية في طهران.
وعندما التقى الفريقان في كأس العالم 1998، سلّم اللاعبون الإيرانيون لنظرائهم الأمريكيين ورودًا بيضاء كرمز للسلام.