الاتحاد الإيراني يطالب الفيفا بمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة

وفي مباراة مشحونة سياسيًا للغاية، تواجه إيران الولايات المتحدة في مباراتها الأخيرة في المجموعة الثانية في انتصار ليصعد بصاحبه إلى دور الـ16.

وشهدت إيران أكثر من شهرين من المظاهرات التي اندلعت بعد مقتل الشابة "مهساء أميني" البالغة من العمر 22 عامًا أثناء احتجاز الشرطة لها، عقب القبض عليها بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الملابس الصارمة للمرأة في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا): "في تصرف غير مهني، أزالت صفحة "إنستغرام" الخاصة بالاتحاد الامريكي لكرة القدم لفظ الجلالة من العلم الإيراني، وأرسل الاتحاد الإيراني لكرة القدم رسالة إلكترونية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ليطالبه بإصدار تحذير جاد إلى الاتحاد الأمريكي".