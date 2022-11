الاتحاد الإيراني يطالب الفيفا بمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة

Major props to @USMNT for removing the emblem of the terrorist Islamic Republics’ flag and replacing it with the true flag of the people of #iran 🫶🏻 #Mahsa_Amini #IranRevoIution2022 #WorldcupQatar2022 @IranIntl @NazaninBoniadi @NazaninNour pic.twitter.com/0UTDXQ7Pxg