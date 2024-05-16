لأول مرة.. "تناقض" تشافي يتسبب في توتر كبير مع لابورتا

كشفت تقارير إسبانية مقربة من برشلونة أن التوتر بدأ يأخذ طريقه إلى علاقة رئيس النادي خوان لابورتا والمدرب تشافي هيرنانديز وذلك للمرة الأولى منذ الإعلان عن استمرار الأخير في منصبه مدربا للفريق الكتالوني، بل منذ تعيينه على رأس الجهاز الفني في نوفمبر 2021.

وتوصف العلاقة بين تشافي ولابورتا، الذي عايش النجم السابق لفريق "البلوغرانا" لاعبا ثم مدربا، بأنها مميزة ووطيدة جدا، بل أن خوان لابورتا هو الذي تمسك بخدمات تشافي في أبريل الماضي واجتمع معه في منزله قبل الإعلان من الغد عن استمراره في منصبه حتى نهاية عقده في 2025، بعدما كانت الأمور تسير نحو رحيله عن ملعب "كامب نو" نهاية الموسم الحالي.

وقالت تقارير إخبارية أن علاقة الرجلين شابها التوتر خلال الأيام الأخيرة وذلك بعد التناقض الواضح في موقف تشافي وتقييمه للفريق الحالي لبرشلونة ومدى قدرته على استعادة زمام القيادة في الدوري الإسباني والعودة إلى لعب الأدوار الأولى في دوري أبطال أوروبا,