لأول مرة.. "تناقض" تشافي يتسبب في توتر كبير مع لابورتا
كشفت تقارير إسبانية مقربة من برشلونة أن التوتر بدأ يأخذ طريقه إلى علاقة رئيس النادي خوان لابورتا والمدرب تشافي هيرنانديز وذلك للمرة الأولى منذ الإعلان عن استمرار الأخير في منصبه مدربا للفريق الكتالوني، بل منذ تعيينه على رأس الجهاز الفني في نوفمبر 2021.
وتوصف العلاقة بين تشافي ولابورتا، الذي عايش النجم السابق لفريق "البلوغرانا" لاعبا ثم مدربا، بأنها مميزة ووطيدة جدا، بل أن خوان لابورتا هو الذي تمسك بخدمات تشافي في أبريل الماضي واجتمع معه في منزله قبل الإعلان من الغد عن استمراره في منصبه حتى نهاية عقده في 2025، بعدما كانت الأمور تسير نحو رحيله عن ملعب "كامب نو" نهاية الموسم الحالي.
وقالت تقارير إخبارية أن علاقة الرجلين شابها التوتر خلال الأيام الأخيرة وذلك بعد التناقض الواضح في موقف تشافي وتقييمه للفريق الحالي لبرشلونة ومدى قدرته على استعادة زمام القيادة في الدوري الإسباني والعودة إلى لعب الأدوار الأولى في دوري أبطال أوروبا,
وأضافت المصادر ذاتها، أن تشافي أقر في حديثه لخوان لابورتا أنه يثق تماما في المجموعة الحالية لبرشلونة وذلك عند لقائهما الشهير في منزل الأخير لحسم مصير تشافي آنذاك، مضيفا أن اللاعبين الحاليين قادرون على إعادة الفريق إلى مساره الصحيح.
لكن تشافي نفسه، أدلى أمس الأربعاء بتصريحات قال فيها إن برشلونة يحتاج تعزيزات للمنافسة وأن الوضع الاقتصادي للنادي هو الأسوأ منذ 25 عاما.
ولم تمر تلك التصريحات دون أن تثير التوتر في علاقة تشافي ولابورتا، الذي عاب على مدربه "التناقض" الواضح في المواقف بين شهري أبريل ومايو.
ويحتل برشلونة المركز الثاني في الليغا برصيد 76 نقطة من 35 مباراة، خلف ريال مدريد الذي توج رسميا باللقب.