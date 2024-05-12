تحول مفاجئ.. تشافي يرحب برحيل نجم برشلونة

تزايدات احتمالات رحيل النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي عن برشلونة الإسباني في تحول مفاجئ لعلاقة اللاعب بالنادي الكتالوني وفق ما أوردته تقارير إخبارية إسبانية السبت.

وقالت صحيفو "سبورت" في تقرير وصف بالمفاجأة المدوية أن تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا رحّب برحيل ليفاندوفسكي فيما بدأت إدارة النادي خطوات تحديد موعد لاجتماع مع وكيل اللاعب للاتفاق على إمكانية رحيله خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب المصدر ذاته، فإن مجلس إدارة برشلونة، يدرس وضع المهاجم البولندي على لائحة المغادرين، مع تراجع مستواه في الموسم الحالي، وارتفاع راتبه في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الفريق.

ووفقًا لـ"سبورت"، فإنه من المتوقع أن يزور وكيل أعمال ليفاندوفسكي برشلونة، الأسبوع القادم للاجتماع مع جوان لابورتا، رئيس النادي، وديكو المدير الرياضي، للحديث عن وضعية اللاعب البولندي.