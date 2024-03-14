أول تعليق من نجم ريال مدريد بعد استدعائه لمنتخب المغرب (صورة)

علق إبراهيم دياز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على أول استدعاء له من قبل منتخب المغرب.

وانضم إبراهيم دياز، جناح ريال مدريد، لتشكيلة منتخب المغرب لكرة القدم، التي تستعد لمواجهة أنغولا وموريتانيا وديًّا خلال الشهر الحالي.

واختار لاعب ريال مدريد (24 عامًا) اللعب لمنتخب المغرب بعدما خاض مباراة ودية مع إسبانيا عام 2021. ووافق الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) على تغيير الجنسية الرياضية لدياز.

وسبق لدياز، لاعب مانشستر سيتي وميلان السابق، ارتداء قميص إسبانيا في المراحل السنية المختلفة لمنتخبات الناشئين.