أول تعليق من نجم ريال مدريد بعد استدعائه لمنتخب المغرب (صورة)
علق إبراهيم دياز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على أول استدعاء له من قبل منتخب المغرب.
وانضم إبراهيم دياز، جناح ريال مدريد، لتشكيلة منتخب المغرب لكرة القدم، التي تستعد لمواجهة أنغولا وموريتانيا وديًّا خلال الشهر الحالي.
واختار لاعب ريال مدريد (24 عامًا) اللعب لمنتخب المغرب بعدما خاض مباراة ودية مع إسبانيا عام 2021. ووافق الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) على تغيير الجنسية الرياضية لدياز.
وسبق لدياز، لاعب مانشستر سيتي وميلان السابق، ارتداء قميص إسبانيا في المراحل السنية المختلفة لمنتخبات الناشئين.
ونشر دياز صورة استدعائه لمنتخب المغرب عبر حسابه على إنستغرام مع رمز "قلب".
ويلعب المغرب، الذي أصبح أول منتخب أفريقي يبلغ الدور قبل النهائي لكأس العالم 2022، أمام أنغولا يوم الـ22 من مارس/ آذار الجاري، قبل أربعة أيام من اللعب أمام موريتانيا.
وحسب التقارير، فإن دياز يقدر للغاية رغبة منتخب المغرب في تواجده ضمن صفوفه وسعي اتحاد الكرة المغربي لإنجاز الأمر وهو ما تحقق في النهاية.
ولم تضم قائمة منتخب المغرب دياز فقط من ريال مدريد، بل يوسف الخديم أو "يوسي" كما يسمى وهو لاعب بفريق الرديف بالنادي الإسباني.
إبراهيم دياز إسباني من أصول مغربية، ولعب للمنتخب الإسباني مباراة واحدة فقط في يونيو 2021، ولم ينضم بعدها للمنتخب الإسباني.
إبراهيم دياز، البالغ من العمر 24 عامًا، وُلد في مالاغا، أمه إسبانية، وجدته لأبيه مغربية، ووُلد والده في مليلية.
وشارك دياز في 32 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي، بواقع 1456 دقيقة، سجل فيها ثمانية أهداف وصنع أربعة.
وعلق أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب على منشور دياز "نورت دارك".