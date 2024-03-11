آخرهم براهيم دياز.. لاعبون رفضوا اللعب لمنتخب إسبانيا

أليخاندرو غارناتشو

قرر أليخاندرو غارناتشو المولود في مدريد، تمثيل منتخب إسبانيا رغم أنه كان لاعبًا أساسيًّا في صفوف الشباب بالمنتخب الإسباني.

وعندما حانت اللحظة، لم يكن لدى غارناتشو مهاجم مانشستر يونايتد الحالي أي شك وقال: "والدتي أرجنتينية وسيكون شرفا لي أن أمثّل الأرجنتين".

نيكو باز

وُلد نيكو باز في تينيريفي قبل 19 عاما، وهو ابن قلب الدفاع السابق بابلو باز، وهو أحد الجواهر العظيمة لفريق شباب ريال مدريد.

ورغم قدرته على اللعب لإسبانيا، فقد اختار نيكو باز مستقبله مع المنتخبات الوطنية، وقال والده: "في الواقع، لم يضطر نيكو باز إلى اختيار فريق لأنه لم يتم استدعاؤه من إسبانيا مطلقًا، سنحت الفرصة من الأرجنتين وقد أحبها نيكو باز كثيرًا؛ لذا استغلها".