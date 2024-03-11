آخرهم براهيم دياز.. لاعبون رفضوا اللعب لمنتخب إسبانيا
قالت صحيفة "ماركا"، إن قرار براهيم دياز بتمثيل المغرب ورفض إسبانيا تسبب في زلزال في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وأوضحت الصحيفة أن قرار براهيم دياز مهاجم ريال مدريد برفض تمثيل إسبانيا هو الحالة الأخيرة، لكنها ليست الوحيدة المعقدة.
ووفقا للصحيفة، فإن اللاعبين المولودين في إسبانيا يرون كيف تؤثر ثقافتهم أو جذورهم عليهم أكثر من هويتهم.
ونشرت "ماركا" تقريرًا عن أبرز اللاعبين الذين رفضوا تمثيل منتخب إسبانيا:
أليخاندرو غارناتشو
قرر أليخاندرو غارناتشو المولود في مدريد، تمثيل منتخب إسبانيا رغم أنه كان لاعبًا أساسيًّا في صفوف الشباب بالمنتخب الإسباني.
وعندما حانت اللحظة، لم يكن لدى غارناتشو مهاجم مانشستر يونايتد الحالي أي شك وقال: "والدتي أرجنتينية وسيكون شرفا لي أن أمثّل الأرجنتين".
نيكو باز
وُلد نيكو باز في تينيريفي قبل 19 عاما، وهو ابن قلب الدفاع السابق بابلو باز، وهو أحد الجواهر العظيمة لفريق شباب ريال مدريد.
ورغم قدرته على اللعب لإسبانيا، فقد اختار نيكو باز مستقبله مع المنتخبات الوطنية، وقال والده: "في الواقع، لم يضطر نيكو باز إلى اختيار فريق لأنه لم يتم استدعاؤه من إسبانيا مطلقًا، سنحت الفرصة من الأرجنتين وقد أحبها نيكو باز كثيرًا؛ لذا استغلها".
لوكا روميرو
يلعب لوكا روميرو، مهاجم ألميريا الحالي على سبيل الإعارة من ميلان، ووُلد في المكسيك، لكنه انتقل إلى الأراضي الإسبانية عندما كان عمره ثلاث سنوات فقط.
وُلد لوكا روميرو لأبوين أرجنتينيين، ويحمل الجنسيات المكسيكية، والأرجنتينية، والإسبانية.
ورغم محاولة الاتحاد الإسباني لكرة القدم في ذلك الوقت التوقيع معه، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا انتهى به الأمر باللعب لبلد عائلته.
أشرف حكيمي
وُلد أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان ولاعب شباب ريال مدريد السابق في العاصمة الإسبانية، لكنه سرعان ما اكتشف أن مستقبله سيكون مع المنتخب المغربي.
وقال حكيمي: "كانت هناك اتصالات، وذهبت أيضًا إلى المنتخب الإسباني لتجربة اللعب مع دي لا فوينتي، كنت في لاس روزاس لبضعة أيام ورأيت أنه ليس المكان المناسب لي، ولم أفعل ذلك".
وأضاف: "لم يكن ذلك بسبب شيء محدد، بل بسبب ما شعرت به؛ لأنه لم يكن ما تعلمته وجربته في بيتي، وهو الثقافة العربية، وكوني مغربية".
عبدالصمد الزلزولي
ولد عبدالصمد الزلزولي في المغرب لكنه انتقل في سن مبكرة للغاية إلى إسبانيا مع بقية أفراد عائلته.
وكان لاعب بيتيس الحالي من بين الذين ندموا على اختياره الأولي للدفاع عن إسبانيا، لينتهي به الأمر ليكون جزءا من منتخب المغرب.
إلياس أخوماش
وُلد إلياس أخوماش لاعب فياريال الحالي في كتالونيا، ولعب مع المنتخب الإسباني في فئات الشباب.
ومع ذلك، انتهى به الأمر باللعب للمغرب.
وقال المدرب سانتي دينيا: "أرسل إلياس أخوماش إلينا خطابا وقبلناه، إنه يريد اللعب للمغرب".
لوكاس وثيو هيرنانديز
وُلد الثنائي لوكاس وثيو هيرنانديز في مارسيليا بفرنسا، لكنهما نشآ في مدريد.
وقال لوكاس: "أشعر أنني إسباني، لقد أعطتني إسبانيا كل شيء وإذا اتصلوا بي سأذهب".
لكنه اختار الدفاع عن فرنسا بعد بضعة أشهر، كما مر شقيقه ثيو بنفس الفترة الانتقالية الإسبانية الفرنسية.
وفي الوقت الحالي، هم لاعبون أساسيون في منتخب فرنسا، وفي باريس سان جيرمان، وميلان، على التوالي.
سليم الجباري
سليم الجباري أحد اللاعبين الذي فضّلوا المغرب على إسبانيا.
وقال سليم الجباري: "سببي بسيط، في النهاية سألعب مع المنتخب المغربي بسبب الشعور الذي أشعر به تجاهه ولأنه أحد أحلام والدي".
إيناكي ويليامز
لعب إيناكي ويليامز نجم أتلتيك بلباو الحالي مباراة واحدة فقط مع المنتخب الإسباني في 2016.
وبعد تجاهله انتهى الأمر باللاعب لاختيار بلد عائلته غانا.
ألفارو رودريغيز
وُلد ألفارو رودريغيز مهاجم ريال مدريد كاستيا في بالاموس، ولم يكن يفكر مطلقًا في اللعب مع منتخب لاروخا.
وأوضح والده أن الخيار الوحيد هو أوروغواي، وقال: "إنه يعرف ماضيَّ بالكامل في المنتخب الوطني، وقد أخبرني بنفسه أنه يريد الذهاب إلى أوروغواي، وقال لي أريد أن أمثّل أوروغواي".
ليونيل ميسي
قالت صحيفة "ماركا"، إن إمكانية جلب ليوينل ميسي لمنتخب إسبانيا في ذلك الوقت كانت بعيدة، لكنها كانت ممكنة.
وكشف فيسنتي ديل بوسكي بنفسه عن الحركات التي قام بها عندما بدأ ميسي يبرز مع برشلونة، وقال: "أعلم أن الاتحاد الإسباني بذل كل جهد ومحاولة لإقناع ميسي باللعب في إسبانيا، لكن ليونيل رفض ولم يرغب في ذلك؛ لأنه أحب بلاده".