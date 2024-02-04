5 أمور تحسم القمة.. آرسنال وليفربول يرسمان ملامح الدوري الإنجليزي

يحل ليفربول ضيفًا على نظيره آرسنال، مساء اليوم الأحد، في المواجهة التي تجمع بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المواجهة تحمل طابعًا خاصًّا، إذ إنها ستكون الأخيرة للألماني يورغن كلوب أمام آرسنال وهو مدرب لليفربول، كما تهم الجميع نظرًا لوضع الفريقين في جدول الترتيب.

لذلك فهناك عوامل محددة قد تكون حاسمة في تلك المباراة، نستعرض أبرزها في التقرير الآتي:

غياب محمد صلاح

لا شك أن غياب الدولي المصري محمد صلاح له أثره السلبي على ليفربول كما كانت الحال على منتخب "الفراعنة" في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًّا في كوت ديفوار، إذ غادر الفريق من دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية.

لكن حتى تلك اللحظة لم يظهر ليفربول أي تأثرًا أو تراجعًا بالتحديد على مستوى النتائج، على العكس فلم يتعثر سوى في تعادل لا قيمة له أمام فولهام، إذ صعد على أي حال إلى نهائي كأس الرابطة بعدما كان تفوق في مباراة الذهاب.