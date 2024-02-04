3 قمم كروية مثيرة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد مباريات مثيرة في البطولات الأوروبية، أبرزها ديربي مدريد بين الجارين الريال وأتلتيكو.

وفي إيطاليا هناك موقعة نارية تجمع إنتر ميلان المتصدر ضد يوفنتوس الوصيف في صراع مثير على الصدارة.

وفي الدوري الإنجليزي هناك مباراة قمة أيضا تشهدها هذه الجولة، على رأسها مواجهة ليفربول وآرسنال.

إليكم جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات التي ستبثها (تُعرض الأوقات بحسب توقيت مكة المكرمة).