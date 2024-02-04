3 قمم كروية مثيرة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
يشهد اليوم الأحد مباريات مثيرة في البطولات الأوروبية، أبرزها ديربي مدريد بين الجارين الريال وأتلتيكو.
وفي إيطاليا هناك موقعة نارية تجمع إنتر ميلان المتصدر ضد يوفنتوس الوصيف في صراع مثير على الصدارة.
وفي الدوري الإنجليزي هناك مباراة قمة أيضا تشهدها هذه الجولة، على رأسها مواجهة ليفربول وآرسنال.
إليكم جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات التي ستبثها (تُعرض الأوقات بحسب توقيت مكة المكرمة).
الدوري الإسباني:
فياريال VS قادش - 04:00 مساء - beIN SPORTS HD3.
أوساسونا VS سيلتا فيغو- 06:15 مساء - beIN SPORTS HD3.
ريال بيتيس VS خيتافي - 08:30 مساء - beIN SPORTS HD3.
ريال مدريد VS أتلتيكو مدريد - 11:00 مساء - beIN SPORTS HD3.
الدوري الإيطالي:
تورينو VS ساليرنتانا - 02:30 مساء - AD SPORTS Premium 1.
نابولي VS هيلاس فيرونا - 05:00 مساء - AD SPORTS Premium 2.
أتالانتا VS لاتسيو - 08:00 مساء - AD SPORTS Premium 1.
إنتر ميلان VS يوفنتوس - 10:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.
الدوري الألماني:
فولفسبورغ VS هوفنهايم - 05:30 مساء - beIN SPORTS HD.
لايبزيغ VS يونيون برلين - 07:30 مساء - beIN SPORTS HD.
الدوري الإنجليزي:
بورنموث VS نوتنغهام فورست - 05:00 مساء - beIN SPORTS HD.
تشيلسي VS وولفرهامبتون - 05:00 مساء - beIN SPORTS HD.
مانشستر يونايتد VS وست هام - 05:00 مساء - beIN SPORTS HD.
آرسنال VS ليفربول - 07:30 مساء - beIN SPORTS HD.
كأس خادم الحرمين الشريفين:
الفيصلي VS الاتحاد - 06:15 مساء - SSC HD.