ديوكوفيتش يتحدى الإصابة ويهزم سيروندولو في رولان غاروس

وحقق ديوكوفيتش، الذي يتطلع لتعزيز رقمه القياسي في البطولات الكبرى بإحراز اللقب 25 له، الفوز رقم 370 له في تلك البطولات لينفرد بذلك بالرقم القياسي متفوقا على السويسري روجر فيدرر.

ولم يظهر على ديوكوفيتش (37 عاما) أي علامات إرهاق مبكر بعد فوزه في الدور الثالث على لورينتسو موسيتي في مباراة ماراثونية استمرت أربع ساعات ونصف الساعة وانتهت في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، وفرض تفوقه على سيروندولو، الذي يفضل الملاعب الرملية، لينتزع المجموعة الأولى.

وعانى ديوكوفيتش من مشكلة في الركبة اليمنى في وقت مبكر من المجموعة الثانية واحتاج للعلاج في الملعب قبل أن ينقذ أربع نقاط كسر إرسال ويتعادل مع منافسه 3-3 عبر ضربة خلفية، لكنه سمح بعودة منافسه بعدها عبر إهدار إرساله في الشوط 12.

وكسر سيروندولو إرسال منافسه مجددا في وقت مبكر من المجموعة الثالثة ليتقدم 3-صفر وواصل تقدمه ليبدو ديوكوفيتش، للمباراة الثانية على التوالي، مهددا بالهزيمة ووداع البطولة التي فاز بها ثلاث مرات.