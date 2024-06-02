ديوكوفيتش يفوز بمباراة ماراثونية ويتقدم في "رولان غاروس"
تعثرت آمال نوفاك ديوكوفيتش في إحراز لقبه الـ 25 بالبطولات الأربع الكبرى لفترة وجيزة، بسبب برودة الطقس، وهطول الأمطار، الليلة الماضية، في ملاعب "رولان غاروس"، لكن اللاعب الصربي المصنف الأول عالميا لم يستسلم؛ إذ قاتل ليفوز 7-5 و6-7 و2-6 و6-3 و6-صفر على لورينتسو موسيتي، بعد مباراة تأخرت طويلا وانتهت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وتأهل على أثرها النجم الصربي للدور الرابع (دور 16) في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.
أظهر ديوكوفيتش حامل اللقب إرادة قوية جعلته أحد أعظم لاعبي التنس على مر العصور، وتجنب الهزيمة في المواجهة المثيرة بالدور الثالث والتي بدأت في الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي، أمس السبت، وانتهت بعد نحو أربع ساعات ونصف الساعة.
وعن منافسه، قال ديوكوفيتش: "قدم مباراة رائعة وكان قريبا جدا من الفوز.
"كنت أواجه صعوبات كبيرة، لكن بفضل دعمكم لي في المجموعة الرابعة أصبحت لاعبا مختلفا. ربما كانت أفضل مباراة قدمتها هنا".
وسيلتقي ديوكوفيتش في دور الـ16 مع الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، غدا الإثنين.