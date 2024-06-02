ديوكوفيتش يفوز بمباراة ماراثونية ويتقدم‭ ‬في "رولان غاروس"

أظهر ديوكوفيتش حامل اللقب إرادة قوية جعلته أحد أعظم لاعبي التنس على مر العصور، وتجنب الهزيمة في المواجهة المثيرة بالدور الثالث والتي بدأت في الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي، أمس السبت، وانتهت بعد نحو أربع ساعات ونصف الساعة.

وعن منافسه، قال ديوكوفيتش: "قدم مباراة رائعة وكان قريبا جدا من الفوز.

"كنت أواجه صعوبات كبيرة، لكن بفضل دعمكم لي في المجموعة الرابعة أصبحت لاعبا مختلفا. ربما كانت أفضل مباراة قدمتها هنا".

وسيلتقي ديوكوفيتش في دور الـ16 مع الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، غدا الإثنين.