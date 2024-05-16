الاتحاد يوجه ضربة كبيرة للنصر السعودي

وجه نادي الاتحاد السعودي ضربة قوية لمواطنه نادي النصر وذلك بتأمين الاحتفاظ بثلاثة لاعبين من ركائز الفريق الأول وسد الطريق أمام رغبة مسؤولي النصر في ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، قررت إدارة شركة نادي الاتحاد، الاحتفاظ بالثلاثي أحمد الغامدي وحامد الغامدي وسعيد آل موسى والوقوف ضد رحيلهم عن أسوار العميد، في وقت كثف نادي النصر، مساعيه القوية للظفر بهم.

وتابعت الصحيفة قولها إن النصر أبدى رغبته في خطف صفقة أحمد الغامدي، الذي يحمل ألوان الاتحاد، على سبيل الإعارة من الاتفاق حتى نهاية الموسم، لكن إدارة الأخير قررت تمديد إعارته لموسم آخر ينتهي في يونيو 2025.

كما قررت إدارة نادي الاتحاد تفعيل بند شراء الثنائي حامد الغامدي وسعد آل موسى بشكل نهائي وذلك بعد انتقالهما في يناير الماضي، على سبيل الإعارة مع بند خاص يتيح للاتحاد أولوية ضمهما بشكل نهائي، وهو القرار الذي استقر عليه المسؤولون قبل نحو أسبوعين على نهاية مدة الصلاحية.

وجاءت خطوة تمديد بقاء اللاعبين الثلاثة بعد إجماع بين الإدارة والجهاز الفني وفق المصادر ذاتها، وذلك بعدما راجت تقارير تؤكد أن نادي النصر وضع اللاعبين الثلاثة ضمن قائمة اللاعبين المزمع التعاقد معهم خلال الصيف القادم.