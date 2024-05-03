رغم مشاركته لدقائق معدودة.. الاتحاد ينوي تمديد إعارة حامد الغامدي

حامد الغامدي أعير من الاتفاق إلى الاتحاد في يناير الماضي، واقتصرت مشاركته على 36 دقيقة فقط، في مباراتي كأس الدرعية للسوبر السعودي أمام الوحدة في نصف النهائي، والهلال بالنهائي.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا قالت فيه إن الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، مدرب فريق الاتحاد، بالاتفاق مع الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي أوصوا بتمديد إعارة الغامدي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بأن التوصية جاءت نظير اقتناع المدرب الأرجنتيني وبلانيس بقدراته الفنية، على الرغم من محدودية ظهوره مع النادي الجداوي، بسبب الإصابة منذ انضمامه إليه.

وغاب حامد الغامدي عن قوائم المباريات كافة منذ وصوله من الاتفاق للإصابة، إلا أنه سيسافر إلى لندن؛ لعرض إصابته في منطقة العضلة الضامة على طبيب متخصص في هذا النوع من الإصابات.