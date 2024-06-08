ميسي على موعد مع رقم قياسي.. أبرز اللاعبين مشاركة في كوبا أمريكا

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق النسخة رقم 47 من بطولة كوبا أمريكا التي تحتضنها الأرجنتين في الفترة ما بين يومي 13 يونيو، وحتى 10 يوليو بمشاركة 10 منتخبات.

وتعتبر كوبا أمريكا هي أقدم بطولة قارية للمنتخبات؛ إذ أقيمت للمرة الأولى في العام 1916 واستضافتها حينها الأرجنتين عندما احتفلت بالذكرى المئوية لاستقلالها.

وبفضل تاريخها الذي يمتد لأكثر من قرن، كانت البطولة ولا تزال مسرحًا لأعظم أساطير كرة القدم في أمريكا الجنوبية والعالم، فقد صنع العديد من هؤلاء اللاعبين التاريخ في العديد من النسخ من البطولة، ولعبوا عددًا كبيرًا من المباريات.

ويتصدر ليونيل ميسي وسيرجيو ليفينغستون قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة.

يتقاسم ليفينغستون وميسي الصدارة برصيد 34 مباراة لكل منهما.

ونلقي نظرة في التقرير التالي على اللاعبين الذين خاضوا أكبر عدد من المباريات في تاريخ أقدم بطولة للمنتخبات الوطنية في العالم: