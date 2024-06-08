ميسي على موعد مع رقم قياسي.. أبرز اللاعبين مشاركة في كوبا أمريكا
تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق النسخة رقم 47 من بطولة كوبا أمريكا التي تحتضنها الأرجنتين في الفترة ما بين يومي 13 يونيو، وحتى 10 يوليو بمشاركة 10 منتخبات.
وتعتبر كوبا أمريكا هي أقدم بطولة قارية للمنتخبات؛ إذ أقيمت للمرة الأولى في العام 1916 واستضافتها حينها الأرجنتين عندما احتفلت بالذكرى المئوية لاستقلالها.
وبفضل تاريخها الذي يمتد لأكثر من قرن، كانت البطولة ولا تزال مسرحًا لأعظم أساطير كرة القدم في أمريكا الجنوبية والعالم، فقد صنع العديد من هؤلاء اللاعبين التاريخ في العديد من النسخ من البطولة، ولعبوا عددًا كبيرًا من المباريات.
ويتصدر ليونيل ميسي وسيرجيو ليفينغستون قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة.
يتقاسم ليفينغستون وميسي الصدارة برصيد 34 مباراة لكل منهما.
ونلقي نظرة في التقرير التالي على اللاعبين الذين خاضوا أكبر عدد من المباريات في تاريخ أقدم بطولة للمنتخبات الوطنية في العالم:
باولو غيريرو - بيرو، مهاجم - 25 مباراة:
باولو غيريرو هو الهداف التاريخي للمنتخب البيروفي، وقد شارك في جميع نسخ كوبا أمريكا إلى عام 2019، وفي عام 2021، استُبعد من البطولة، لأنه كان لا يزال يتعافى من إصابة خطيرة تعرض لها في العام السابق، وعلى الرغم من ذلك، وصل المهاجم إلى الرقم المثير للإعجاب المتمثل في 25 مباراة مع المنتخب البيروفي.
مباريات باولو غيريرو في كل نسخة:
2007: 4 مباريات
2011: 5 مباريات
2015: 6 مباريات
2016: 4 مباريات
2019: 6 مباريات
كورنيليو هيريديا - بيرو، لاعب خط وسط - 25 مباراة:
شارك لاعب خط الوسط كورنيليو هيريديا في 25 مباراة مع بيرو في خمس نسخ من البطولة بين عامي 1947 و1956، وكانت أفضل نتيجة حققها هي المركز الثالث في مناسبتين: 1949 و1955.
مباريات كورنيليو هيريديا في كل نسخة:
1947: 6 مباريات
1949: 4 مباريات
1953: 6 مباريات
1955: 5 مباريات
1956: 4 مباريات
كلاوديو تافاريل - البرازيل، حارس مرمى - 25 مباراة:
كان تافاريل، حارس مرمى المنتخب البرازيلي في التسعينيات، واقترب من تحطيم رقمه القياسي في عدد المباريات التي لعبها في البطولة، ويرجع ذلك إلى أنه تم استبداله خلال نسخة عام 1993، وفي عام 1995، غاب عن مباراتين بسبب الإيقاف، وفاز بلقبين مع البرازيل، في عامي 1989 و1997.
مباريات تافاريل في كل نسخة:
1989: 7 مباريات
1991: 7 مباريات
1993: مباراة واحدة
1995: 4 مباريات
1997: 6 مباريات
أليكس أغيناغا - الإكوادور، لاعب خط وسط - 25 مباراة:
أغيناغا هو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الإكوادور، ويتجلى ذلك في الرقم المذهل الذي حققه في بطولات كوبا أمريكا، فقد لعب ثماني نسخ من البطولة في ثلاثة عقود مختلفة، وبلغ مجموع مبارياته 25 مباراة.
مباريات أليكس أغيناغا في كل نسخة:
1987: مباراة واحدة
1989: 4 مباريات
1991: 4 مباريات
1993: 6 مباريات
1995: 3 مباريات
1999: 3 مباريات
2001: مباراتان
2004: مباراتان
كلاوديو برافو - تشيلي، حارس مرمى - 25 مباراة:
حارس مرمى منتخب تشيلي الذي فاز بلقب كوبا أمريكا مرتين، لم يغب برافو سوى عن نسخة 2019 منذ ظهوره الأول في البطولة عام 2004، عندما شارك للمرة الأولى مع المنتخب التشيلي الأول، أما البقية، وتاريخيا حصد لقبي 2015 و2016، و25 مباراة في حراسة مرمى تشيلي، بأداء لا يُنسى.
مباريات كلاوديو برافو في كل نسخة:
2004: مباراة واحدة
2007: 4 مباريات
2011: 3 مباريات
2015: 6 مباريات
2016: 6 مباريات
2021: 5 مباريات
خافيير ماسكيرانو - الأرجنتين، لاعب خط وسط - 26 مباراة:
كان ماسكيرانو قائداً حقيقياً ومرجعاً للمنتخب الأرجنتيني طوال مسيرته، على الرغم من أن لقب كوبا أمريكا قد أفلت منه في أربع مباريات نهائية. لكنه لعب في خمس نسخ مختلفة، حيث شارك في 26 مباراة مع منتخب الأرجنتين.
مباريات خافيير ماسكيرانو في كل نسخة:
2004: 5 مباريات
2007: 6 مباريات
2011: 4 مباريات
2015: 6 مباريات
2016: 5 مباريات
ليونيل ألفاريز - كولومبيا، لاعب خط وسط - 27 مباراة:
ألفاريز هو أحد اللاعبين الذين يرمزون إلى جيل عظيم من كرة القدم الكولومبية بين الثمانينيات والتسعينيات، حيث لعب 27 مباراة في البطولة، ومع ألفاريز، حقق منتخب كولومبيا المركز الثالث في ثلاث مناسبات مختلفة.
مباريات ليونيل ألفاريز في كل نسخة:
1987: 4 مباريات
1989: 4 مباريات
1991: 7 مباريات
1993: 6 مباريات
1995: 6 مباريات
غاري ميديل - تشيلي، مدافع - 27 مباراة:
كان غاري ميديل، معروفا بأسلوبه القوي والشرس، وهو أحد العناصر الأساسية في دفاع المنتخب التشيلي الذي فاز بلقب كوبا أمريكا عامي 2015 و2016، ولعب 27 مباراة في البطولة على التوالي، من عام 2011 إلى عام 2021؛ ما يؤكد أهميته ومكانته في تاريخ منتخب تشيلي.
مباريات غاري ميديل في كل نسخة:
2011: 4 مباريات
2015: 6 مباريات
2016: 6 مباريات
2019: 6 مباريات
2021: 5 مباريات
كارلوس فالديراما - كولومبيا، لاعب خط وسط - 27 مباراة:
تشرفت بطولة كوبا أمريكا أيضًا بوجود الموهبة والكاريزما وصاحب تسريحة الشعر المميزة فالديراما في خمس نسخ من البطولة، حيث لعب ما مجموعه 27 مباراة. ويعد أسطورة حقيقية للمنتخب الكولومبي ولكرة القدم الأمريكية الجنوبية.
مباريات كارلوس فالديراما في كل نسخة:
1987: 4 مباريات
1989: 4 مباريات
1991: 7 مباريات
1993: 6 مباريات
1995: 6 مباريات
يوشيمار يوتون - بيرو، لاعب خط وسط - 27 مباراة:
كان يوتون متعدد المواهب، وأحد المسؤولين الرئيسين عن قيادة المنتخب البيروفي إلى ثلاث منصات تتويج في خمس نسخ من كوبا أمريكا، التي لعبها منذ عام 2011: حيث لعب 27 مباراة، بما في ذلك نهائي (2019) وثلاث مرات في المركز الثالث (2011 و2015 و2021).
مباريات يوشيمار يوتون في كل نسخة:
2011: 5 مباريات
2015: 6 مباريات
2016: 3 مباريات
2019: 6 مباريات
2021: 7 مباريات
فيكتور أوغوستين أوغارت - بوليفيا، مهاجم - 30 مباراة:
فيكتور أوغارت، هداف المنتخب البوليفي في تاريخ كوبا أمريكا، هو أيضًا اللاعب الذي خاض أكبر عدد من المباريات مع منتخب بلاده في البطولة: حيث شارك أوغارت في 30 مباراة بالبطولة، بما في ذلك 5 مباريات من أصل 6 في حملة التتويج باللقب البوليفي عام 1963.
مباريات فيكتور أوغارت في كل نسخة:
1947: 6 مباريات
1949: 7 مباريات
1953: 6 مباريات
1959: 6 مباريات
1963: 5 مباريات
زيزينيو - البرازيل، لاعب خط وسط - 33 مباراة:
زيزينيو ليس فقط أحد أفضل الهدافين في تاريخ أقدم بطولة للمنتخبات الوطنية في كرة القدم العالمية، ولكنه أيضًا صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات مع البرازيل في مباريات كأس كوبا أمريكا، ويعد عدد أهدافه المذهل الذي بلغ 17 هدفًا في ست نسخ من البطولة، بمثل روعة مشاركاته البالغ عددها 33 مشاركة.
مباريات زيزينيو في كل نسخة:
1942: 4 مباريات
1945: 6 مباريات
1946: 5 مباريات
1949: 7 مباريات
1953: 5 مباريات
1957: 6 مباريات
ليونيل ميسي - الأرجنتين، مهاجم - 34 مباراة:
يمكن للهداف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني أن يحطم رقماً قياسياً آخر إذا شارك في كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة، حيث يمكنه أن يصبح اللاعب الذي شارك في أكبر عدد من المباريات في البطولة، ويبلغ عدد مبارياته حاليًا 34 مباراة.
مباريات ليونيل ميسي في كل نسخة:
2007: 6 مباريات
2011: 4 مباريات
2015: 6 مباريات
2016: 5 مباريات
2019: 6 مباريات
2021: 7 مباريات
سيرجيو ليفينغستون - تشيلي، حارس مرمى - 34 مباراة:
تربع الأسطورة سيرجيو ليفينغستون منفردًا لعقود على عرش اللاعب الأكثر مشاركة في البطولة، وهو إنجاز حقيقي، حيث لعب 34 مباراة مع منتخب تشيلي في ست نسخ من البطولة.
مباريات ليفينغستون في كل نسخة:
1941: 4 مباريات
1942: 4 مباريات
1945: 6 مباريات
1947: 7 مباريات
1949: 7 مباريات
1953: 6 مباريات