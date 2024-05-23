ما سر "البطاقة الوردية" التي ستظهر في كوبا أمريكا 2024؟

كشفت تقارير إعلامية أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" اعتمد استخدام "البطاقة الوردية" للمرة الأولى، في بطولة كوبا أمريكا 2024 التي ستقام في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

بطولة كوبا أمريكا تبدأ في الـ21 من يونيو بمواجهة الأرجنتين وكندا، بينما تقام المباراة النهائية يوم الـ15 من يوليو.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" فإنه سيتم استخدام هذه البطاقة من أجل التحذير فقط، بعد إبلاغ حكم الساحة أو الرابع بتغيير محتمل بأي من الفريقين، بسبب الاشتباه بصدمة في الرأس أو ارتجاج في المخ، مع رفع الحكم للبطاقة الوردية كجزء من النظام، بمعنى أبسط سيتم استخدامها للإعلان عن التغييرات المتعلقة بإصابات الرأس.

وسيدخل هذا التغيير، الذي يهدف إلى "حماية صحة اللاعبين"، حيز التنفيذ منذ بداية كوبا أمريكا 2024.