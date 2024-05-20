ميسي على رأس قائمة الأرجنتين "المؤقتة" قبل انطلاق كوبا أمريكا

وتقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 20 يونيو وحتى 14 يوليو من العام الجاري.

ويقع المنتخب الأرجنتيني في مجموعة تضم كل من كندا، تشيلي وبيرو في كوبا أمريكا.

وقرر ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، وضع ليونيل ميسي مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، على رأس قائمة منتخب الأرجنتين للمباراتين الوديتين.

وتعتبر هذه القائمة هي المؤقتة لمنتخب الأرجنتين لبطولة كوبا أمريكا 2024.

وسيتم استبعاد 4 لاعبين من هذه القائمة لتصبح القائمة النهائية لمنتخب التانغو في البطولة.

وجاءت قائمة منتخب الأرجنتين كالتالي: