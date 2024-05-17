بعد تعرضه للإصابة.. موقف ميسي من المشاركة في مباريات إنتر ميامي

وتوقفت الانتصارات المتتالية لإنتر ميامي عند خمسة، بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أورلاندو سيتي الأربعاء في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب.

وشارك ميسي (36 عاماً) في جميع تلك الانتصارات الخمسة لمتصدر الدوري الأميركي، لكنه غاب عن المباراة في أورلاندو بسبب إصابة في الركبة.

وقال مارتينو في تصريحات صحفية إن غياب ميسي جاء "للحفاظ عليه، وعدم المخاطرة به بعد شعوره بآلام في الركبة اليسرى، وكذلك من أجل تجهيزه لمواجهة السبت المقبل أمام دي سي يونايتد".

وأوضح أن ميسي كان يشعر "بعدم الراحة" لكنّه تدرّب في الأيام التي سبقت المباراة وأن الفحوص التي أجراها كانت "جيدة".

وأضاف: "بحكم خوضنا ثلاث مباريات هذا الأسبوع ومع استمرار معاناته من الألم، اعتقدنا أنه من الحكمة ألا يلعب. الفكرة هي أن يلعب السبت لكن الأمر سيعتمد على كيفية استمرار تطور إصابته. لقد تدرب مرة أخرى اليوم وقدّم أداءً جيدًا لكننا لن نخاطر بأي نوع من المجازفة، وسنقوم بتقييمه".