"سبب مهم".. سر فشل انتقال ميسي إلى الهلال
كشف الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن السبب الرئيس وراء فشل انتقال ليونيل ميسي إلى الهلال السعودي والانضمام لنادي إنتر ميامي الأمريكي.
وبعد قضاء موسمين مع باريس سان جيرمان، قرر ميسي الرحيل عن الدوري الفرنسي، وربطته تقارير بالانتقال للهلال السعودي، بجانب محاولات برشلونة لاستعادته، لكن النجم الأرجنتيني فاجأ الجميع وقرر اللعب لصالح الفريق الأمريكي، المملوك لأسطورة إنجلترا، ديفيد بيكهام.
وقال رومانو خلال حواره مع برنامج "مايكس" للبودكاست: "ميسي لم يوقع للهلال ليس من أجل المال بل لأنه صديق بيكهام ولأسباب عائلية، وكثير من اللاعبين يرغبون في بناء الفريق وهذا ما حصل وضم ميامي جوردي ألبا وبوسكيتس بناء على رغبة ميسي، بينما في السعودية النادي هو من يقرر حاجته للاعب، وليس لاعب في الفريق هو من يقرر، لكنه كان مقررًا أن ينضم لميامي منذ فترة طويلة".
وأشار: "لا يمكننا القول إن ميسي كان قريبًا من الهلال، ولكن كان هناك احتمالية لا يمكن وصفها بكلمة قريب، على حسب ما علمت".
ويرتبط ميسي بعقد مع إنتر ميامي حتى ديسمبر 2025، كما شارك اللاعب في 26 مباراة بقميص الفريق الأمريكي، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 16 تمريرة حاسمة.
وتطرق رومانو أيضًا للحديث عن كريستيانو رونالدو وانضمامه للنصر، قائلًا: "انتقال كريستيانو غيَّر كل شيء في الدوري السعودي، في السابق لم تكن أنظار العالم متجهة نحو البطولة لكن بعد انتقال رونالدو تغيَّر كل شيء".
وتابع: "البعض كان يرى أن رونالدو لن يستمر في الدوري السعودي سوى شهر أو شهرين، لكنه استمر لمدة طويلة، وهذا الأمر أسهم في انتقال العديد من الأسماء العالمية للمسابقة، وبكل صراحة النجم البرتغالي غيَّر الدوري السعودي بشكل كامل".