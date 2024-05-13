"سبب مهم".. سر فشل انتقال ميسي إلى الهلال

وقال رومانو خلال حواره مع برنامج "مايكس" للبودكاست: "ميسي لم يوقع للهلال ليس من أجل المال بل لأنه صديق بيكهام ولأسباب عائلية، وكثير من اللاعبين يرغبون في بناء الفريق وهذا ما حصل وضم ميامي جوردي ألبا وبوسكيتس بناء على رغبة ميسي، بينما في السعودية النادي هو من يقرر حاجته للاعب، وليس لاعب في الفريق هو من يقرر، لكنه كان مقررًا أن ينضم لميامي منذ فترة طويلة".

وأشار: "لا يمكننا القول إن ميسي كان قريبًا من الهلال، ولكن كان هناك احتمالية لا يمكن وصفها بكلمة قريب، على حسب ما علمت".