ديوكوفيتش يتجاوز بوبيرين ويصعد للدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة اليوم الأربعاء، بفوزه على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6/3، و4/6، و7/6، و6/3.

وواجه ديوكوفيتش البالغ من العمر 36 عاما، مشكلة كبيرة في المجموعة الثالثة عندما بدأت الأخطاء تتكرر، واضطر إلى إنقاذ أربع نقاط لحسم المجموعة.

واستخدم ديوكوفيتش، المصنف الأول، خبرته الواسعة ليفوز بالشوط الفاصل المهم ثم كسر إرسال بوبيرين في منتصف المجموعة الرابعة ليسيطر أخيرا على المباراة.