ديوكوفيتش يتجاوز بوبيرين ويصعد للدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة
تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة اليوم الأربعاء، بفوزه على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6/3، و4/6، و7/6، و6/3.
وواجه ديوكوفيتش البالغ من العمر 36 عاما، مشكلة كبيرة في المجموعة الثالثة عندما بدأت الأخطاء تتكرر، واضطر إلى إنقاذ أربع نقاط لحسم المجموعة.
واستخدم ديوكوفيتش، المصنف الأول، خبرته الواسعة ليفوز بالشوط الفاصل المهم ثم كسر إرسال بوبيرين في منتصف المجموعة الرابعة ليسيطر أخيرا على المباراة.
وتغلب ديوكوفيتش، الساعي لتعزيز رقمه القياسي باللقب 11 في ملبورن، في المجموعة الرابعة ليحقق انتصاره 30 على التوالي في بطولة أستراليا المفتوحة، وكانت آخر خسارة له في 2018. لكن في الجولة الثانية على التوالي تعرض لضغوط شديدة وبدا أنه لم يصل إلى أفضل مستوياته.
وقال ديوكوفيتش الذي أثار غضب الجماهير مع اقتراب المباراة من نهايتها: "لقد أهدر ضربة أمامية سهلة وكنت محظوظا بالخروج من تلك المباراة".
وأضاف: "لقد كان اللاعب الأفضل لمجموعة ونصف لكن الزخم تغير بعد الشوط الفاصل".