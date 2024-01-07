نادال يغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بسبب الإصابة

أعلن الإسباني رافائيل نادال غيابه رسميًّا عن المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد إصابته بتمزق في العضلات.

وقال نادال في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "خلال مباراتي الأخيرة في بريسبن، واجهت مشكلة صغيرة في العضلة، كما تعلمون، جعلتني أشعر بالقلق، بمجرد وصولي إلى ملبورن، أتيحت لي الفرصة لإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي وكان لدي تمزق صغير، وليس في الجزء ذاته الذي تعرَّض للإصابة، وهذا خبر جيد".

وأضاف: "في الوقت الحالي لست مستعدًا للمنافسة بأقصى مستوى في مباريات من 5 مجموعات، سأعود إلى إسبانيا لرؤية طبيبي والحصول على بعض العلاج والراحة".