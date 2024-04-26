الرياض يزيد أوجاع الأهلي ويفوز عليه بثنائية (فيديو)

افتتح بيراما توريه التسجيل للرياض في الدقيقة 43 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد بعد تدخل من ميريه ديميرال على نوليدج موسونا.

لكن فرانك كيسي أدرك التعادل للأهلي في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول حين تلقى تمريرة عرضية من روبرتو فيرمينو ليسدد في الشباك من مدى قريب.

وقبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، سجل عبد الهادي الحراجين الهدف الثاني للرياض بعدما سدد من مدى قريب مستغلا تمريرة رائعة من يحيى الشهري.