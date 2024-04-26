الرياض يزيد أوجاع الأهلي ويفوز عليه بثنائية (فيديو)
سجل الرياض هدفا قرب النهاية ليفوز 2-1 على ضيفه الأهلي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 29 بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
افتتح بيراما توريه التسجيل للرياض في الدقيقة 43 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد بعد تدخل من ميريه ديميرال على نوليدج موسونا.
لكن فرانك كيسي أدرك التعادل للأهلي في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول حين تلقى تمريرة عرضية من روبرتو فيرمينو ليسدد في الشباك من مدى قريب.
وقبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، سجل عبد الهادي الحراجين الهدف الثاني للرياض بعدما سدد من مدى قريب مستغلا تمريرة رائعة من يحيى الشهري.
وظن البديل فهد الرشيدي أنه سجل هدف التعادل للأهلي في الوقت بدل الضائع للمباراة لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
ورفع الرياض رصيده إلى 28 نقطة في المركز 14، بينما تجمد رصيد فريق المدرب ماتياس يايسله عند 52 نقطة في المركز الثالث.