صفقة مدوية.. عرض نجم مانشستر سيتي على الأهلي السعودي

بات قائد مانشستر سيتي ومدافع منتخب إنجلترا، كايلي ووكر أحد أبرز أهداف الأهلي السعودي خلال فترة التنقلات الصيفية المقبلة، وذلك وفق ما كشفته تقارير إخبارية سعودية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الشرق" السعودية، وضع الأهلي السعودي كايلي ووكر ضمن خطة تعاقداته من أجل تعزيز صفوفه لموسم 2024 ـ 2025.

وكان اسم المدافع الدولي، البالغ من العمر 33 عاماً، ارتبط بالانتقال لأهلي جدة رفقة زميله السابق في مانشستر سيتي رياض محرز الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم وقتها لتتجدد رغبة النادي خلال الموسم الحالي، في وقت أكدت فيه المصادر ذاتها أن ووكر وافق على اللعب في الدوري السعودي في حال وصول عرض مغر.

انضم ووكر إلى مانشستر سيتي في 2017، قادما من أستون فيلا، وفاز مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية خلال الموسم الماضي.

ولعب الدولي الإنجليزي أكثر من 288 مباراة مع السيتي سجل خلالها 6 أهداف، أما مسيرته مع منتخب الأسود الثلاثة فقد بدأت في 2011 وحتى الآن، ولعب خلالها 82 مباراة دولية سجل خلالها هدفا واحدا.