بعد اهتمام الاتحاد والنصر.. نجم مانشستر يونايتد يعلن موقفه من الرحيل

وجه البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد، رسالة للأندية السعودية الراغبة في ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى أحد ناديي الاتحاد والنصر، مؤكدا رغبته في الاستمرار مع فريقه.

برونو قاد يونايتد للفوز على مانشستر سيتي في الديربي، مساء السبت، ونال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في ملعب ويمبلي.

وقال برونو، في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "هدفي هو البقاء في مانشستر يونايتد، إنهم يعرفون رغبتي، أرغب في الاستمرار في الفوز بالألقاب هنا، أو على الأقل الاستمرار في المنافسة والقتال على البطولات حتى اللحظات الأخيرة".