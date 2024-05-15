سر تهرب لاعبي الاتحاد من المباريات.. وتذمر بنزيما من الجميع
يبدو أن الأزمات المتلاحقة لنادي الاتحاد السعودي ستكشف المزيد من الخبايا خلال الفترة المقبلة.
ويعيش الاتحاد وجماهيره لحظات صعبة للغاية خلال الموسم الحالي على كافة المستويات والأصعدة، بعد الخروج بموسم صفري.
وتعرَّض "العميد" لخسارة تاريخية أمام الاتفاق، يوم الجمعة الماضي، بنتيجة (0-5) على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ31 من الدوري السعودي.
وضربت الفريق الاتحادي عدة أرقام سلبية نظير هذه الخسارة، إذ يعد ذلك أكبرَ انتصارٍ للاتفاق أمام "العميد" منذ انطلاق عهد الاحتراف موسم 2008-2009.
وفي ظل كل هذه الأزمات، كشف الصحفي الأرجنتيني لوكاس غاتي، في تصريحات تلفزيونية عن كواليس أخرى لأجواء مشتعلة داخل البيت الجداوي، قائلًا: "إقالة مارسيلو غاياردو القريبة من الاتحاد بسبب سوء النتائج، وابتعاده عن المراكز الأولى في جدول ترتيب الدوري السعودي وخسر كل المباريات أمام الهلال، وغاياردو نعرفه في الأرجنتين لا يحب الخسارة ولكن حاليًّا يخسر كل شيء، وكان هناك اجتماع مؤخرًا مع إدارة النادي ولم يصلوا لأي اتفاق بشأن فك الارتباط بينهما بسبب عقده الكبير، لذلك هو يواصل عمله حتى الآن في قيادة الفريق".
غاتي أعلن في تصريحاته، أن قيمة "الشرط الجزائي" في عقد غاياردو مع نادي الاتحاد، تُقدر بـ22 مليون يورو، مؤكدًا أنه متمسك بالحصول على كامل قيمة "الشرط الجزائي" في عقده، لِيوافق على الرحيل.
وعن علاقة غاياردو مع الفرنسي كريم بنزيما، نجم الفريق، شدد: "العلاقة بينهما ليست جيدة، ومِن آخر توقف بعد كأس آسيا لا يتحدثان مع بعضهما البعض، ولم يذهب سابقًا لمعسكر دبي الإعدادي ومن يومها لا يتحدثان معا خاصة من طرف بنزيما، واللاعب غير مقتنع بالتشكيلة الحالية وإدارة غاياردو للمباريات، فهو متذمر ومستاء من اللاعبين والفريق كله وليس فقط المدرب".
وأشار إلى أن غاياردو يتحدث في الأرجنتين، عن أن نجوم الاتحاد، بقيادة بنزيما، يدَّعون الإصابات، من أجل عدم المشاركة في المباريات المهمة؛ بهدف توريطه أمام جماهير الفريق الأول، وتحميله مسؤولية الخسارة.
وكان بنزيما دخل في صدام مع المدرب الأرجنتيني خلال شهر يناير الماضي، بعدما رفض تنفيذ أوامر مدربه بالخضوع لبرنامج تأهيلي، وهو ما أدى لاستبعاده مع معسكر الإمارات.
وتم حل الأمور بعدها، وعاد بنزيما للمشاركة في المباريات لكنه غاب عن الكثير من اللقاءات، وهو ما فتح الباب لوجود أزمة جديدة ظهرت للنور خلال الساعات الأخيرة بطلب مفاجئ من مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق.
وخاض الاتحاد 30 مباراة تحت قيادة غاياردو، حقق خلالها الفوز في 14 مناسبة بجانب 13 هزيمة و3 تعادلات، مسجلا 49 هدفًا واستقبل 53.
غاياردو خسر في 5 مناسبات هذا الموسم ضد الهلال بواقع مباراتين في دوري أبطال آسيا، إلى جانب مباراة في كل من بطولات الدوري السعودي وكأس الملك والسوبر المحلي.