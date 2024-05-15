سر تهرب لاعبي الاتحاد من المباريات.. وتذمر بنزيما من الجميع

يبدو أن الأزمات المتلاحقة لنادي الاتحاد السعودي ستكشف المزيد من الخبايا خلال الفترة المقبلة.

ويعيش الاتحاد وجماهيره لحظات صعبة للغاية خلال الموسم الحالي على كافة المستويات والأصعدة، بعد الخروج بموسم صفري.

وتعرَّض "العميد" لخسارة تاريخية أمام الاتفاق، يوم الجمعة الماضي، بنتيجة (0-5) على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ31 من الدوري السعودي.

وضربت الفريق الاتحادي عدة أرقام سلبية نظير هذه الخسارة، إذ يعد ذلك أكبرَ انتصارٍ للاتفاق أمام "العميد" منذ انطلاق عهد الاحتراف موسم 2008-2009.