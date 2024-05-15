الأهلي السعودي يقدم عرضًا رسميًّا لنجم الأرجنتين

الأهلي السعودي يقدم عرضًا رسميًّا لنجم الأرجنتين
كشفت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي السعودي بدأ فعليًّا اختيار التدعيمات التي يريدها الموسم المقبل.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في دوري روشن السعودي، برصيد 58 نقطة قبل 3 جولات على نهاية الموسم.
ويسعى "الراقي" لتدعيم صفوفه بصفقات عالمية الموسم المقبل بعد تقديم أداء متذبذب طوال الموسم الجاري لم يُرض عشاقه.
وقال الصحفي الأرجنتيني لوكاس غاتي، في تصريحات تلفزيونية، إن "الأهلي السعودي قدم عرضا رسميا لضم رودريغو دي بول، نجم أتلتيكو مدريد، بـ40 مليون دولار في الموسم الواحد، وحاليا يتفاوضون مع اللاعب مع اقتراب نهاية الموسم لبحث إمكانية ضمه".
يرتبط الدولي الأرجنتيني بعقد في مدريد حتى عام 2026، ويظل شخصية مهمة في خطط المدرب دييغو سيميوني.
وسيكمل دي بول عامه الثلاثين في مايو الجاري، وبدأ مسيرته الكروية في نادي راسينغ الأرجنتيني، قبل أن ينتقل إلى فالنسيا الإسباني، الذي لعب له موسمين، قبل أن يتألق بقميص أودينيزي الإيطالي، الذي مثّله لـ5 مواسم، ومنه عاد لليغا من بوابة نادي أتلتيكو مدريد في صيف 2021، حيث يلعب لنادي العاصمة الإسبانية من وقتها.
أما عن مسيرته الدولية فدشنها عام 2018، وهو يرتدي قميص أودينيزي، حتى أصبح لاعباً أساسياً مع المدرب الحالي لراقصي التانغو ليونيل سكالوني، حيث كان حاضراً بقوة في بطولتي كوبا أمريكا 2021، وكأس العالم 2022.
ويحتاج الأهلي إلى نقطة وحيدة، لضمان المشاركة في السوبر، وذلك بعدما احتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 58 نقطة، بفارق 6 نقاط عن التعاون صاحب المركز الرابع، و8 نقاط عن الاتحاد الخامس قبل ثلاث جولات.
ويلتقي "الراقي" بنظيره أبها، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 58 نقطة من 31 جولة حيث حقق 17 انتصاراً و7 تعادلات مقابل 7 هزائم.
بينما يتواجد أبها، بالمركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة من 31 جولة حقق خلالها 8 انتصارات و5 تعادلات مقابل 18 هزيمة.