الأهلي السعودي يقدم عرضًا رسميًّا لنجم الأرجنتين

يرتبط الدولي الأرجنتيني بعقد في مدريد حتى عام 2026، ويظل شخصية مهمة في خطط المدرب دييغو سيميوني.

وسيكمل دي بول عامه الثلاثين في مايو الجاري، وبدأ مسيرته الكروية في نادي راسينغ الأرجنتيني، قبل أن ينتقل إلى فالنسيا الإسباني، الذي لعب له موسمين، قبل أن يتألق بقميص أودينيزي الإيطالي، الذي مثّله لـ5 مواسم، ومنه عاد لليغا من بوابة نادي أتلتيكو مدريد في صيف 2021، حيث يلعب لنادي العاصمة الإسبانية من وقتها.

أما عن مسيرته الدولية فدشنها عام 2018، وهو يرتدي قميص أودينيزي، حتى أصبح لاعباً أساسياً مع المدرب الحالي لراقصي التانغو ليونيل سكالوني، حيث كان حاضراً بقوة في بطولتي كوبا أمريكا 2021، وكأس العالم 2022.