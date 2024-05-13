الأهلي السعودي ينافس الهلال على صفقة مدوية

ينافس النادي الأهلي السعودي نظيره الهلال على صفقة ضخمة من الدوري الإنجليزي، إذ يسعى لتدعيم صفوفه بقوة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لِما ذكره موقع "talk Sport"، فإنه يوجد ناديان سعوديان جديدان دخلا على خط المنافسة مع الهلال لمحاولة ضم البرازيلي ريتشارليسون، نجم توتنهام هوتسبير، بالموسم المقبل.

وأوضح التقرير، أن إدارة الهلال مهتمة باللاعب البرازيلي ليكون بديلًا لمواطنه نيمار داسيلفا، لاعب الفريق الحالي، ومن المقرر أن تقدم عرضًا ضخمًا لريتشارليسون.