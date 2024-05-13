الأهلي السعودي ينافس الهلال على صفقة مدوية
ينافس النادي الأهلي السعودي نظيره الهلال على صفقة ضخمة من الدوري الإنجليزي، إذ يسعى لتدعيم صفوفه بقوة في الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقًا لِما ذكره موقع "talk Sport"، فإنه يوجد ناديان سعوديان جديدان دخلا على خط المنافسة مع الهلال لمحاولة ضم البرازيلي ريتشارليسون، نجم توتنهام هوتسبير، بالموسم المقبل.
وأوضح التقرير، أن إدارة الهلال مهتمة باللاعب البرازيلي ليكون بديلًا لمواطنه نيمار داسيلفا، لاعب الفريق الحالي، ومن المقرر أن تقدم عرضًا ضخمًا لريتشارليسون.
وبحسب ما أشار الموقع، فإن أندية دوري المحترفين السعودي يدرسون تقديم عرض يزيد على 60 مليون جنيه إسترليني لإقناع مسؤولي توتنهام بترك اللاعب.
وأوضح الموقع، أن مستقبل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أصبح موضع شك بسبب التغييرات الصيفية المخطط لها من قبل أنجي بوستيكوغلو، مدرب توتنهام.
يذكر أن تقارير صحفية أخرى أشارت إلى أن اللاعب لا يمانع فكرة الانتقال للدوري السعودي، فبات يبحث عن فرصة تجعله يشارك بشكل أكبر في الفترة المقبلة بعدما قلَّ ظهوره مع توتنهام في الموسم الجاري.