الوداد يشكو ثنائي الرجاء رسميا للاتحاد المغربي
قدم نادي الوداد البيضاوي شكوى رسمية ضد ثنائي الرجاء محمد زريدة، والمهدي موهوب؛ بسبب الخروج عن النص والإساءة لنادي الوداد.
ونشر الوداد بيانًا رسميًّا قال خلاله: "بأسف عميق وبعد تداول شريط فيديو لا رياضي يمس ليس فقط الفعاليات الودادية بل الأسرة الرياضية الوطنية عامة.. تمت مراسلة الأجهزة الوصية بشكوى رسمية في الواقعة.. متمنين تطبيق القوانين واللوائح الجاري بها العمل".
ودخل الثنائي زريدة وموهوب في احتفالات مع مشجعي الرجاء عقب لقاء نهضة بركان في الدوري المغربي.
وهتف ثنائي الرجاء بعبارات بذيئة ومسيئة تم التقاطها ونقلها عبر مقطع فيديو مصور يثبت تورط لاعبَي الفريق المغربي.
وطالب الوداد بتطبيق اللوائح، خاصة أن لاعب الفريق المغربي إسماعيل الحداد سبق أن تم إيقافه من جانب الاتحاد المغربي قبل عام واحد؛ بسبب فعل غير أخلاقي.
ويحتل الرجاء المركز الثاني في ترتيب الدوري المغربي برصيد 63 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نهضة بركان، بينما يحتل الوداد المركز الرابع برصيد 41 نقطة.
ويستعد الرجاء لمواجهة اتحاد طنجة، يوم الثلاثاء المقبل، بينما يلعب الوداد ضد أولمبيك أسفي في نفس اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري المغربي.