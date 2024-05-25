الوداد يشكو ثنائي الرجاء رسميا للاتحاد المغربي

ويحتل الرجاء المركز الثاني في ترتيب الدوري المغربي برصيد 63 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نهضة بركان، بينما يحتل الوداد المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

ويستعد الرجاء لمواجهة اتحاد طنجة، يوم الثلاثاء المقبل، بينما يلعب الوداد ضد أولمبيك أسفي في نفس اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري المغربي.