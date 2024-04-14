خسارة الوداد أمام الجيش الملكي تبعده عن دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل
حقق فريق الجيش الملكي فوزا ثمينا على حساب نظيره الوداد البيضاوي بهدف نظيف، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ25 من بطولة الدوري المغربي لكرة القدم، ليواصل الوداد موسمه السيئ ليتأكد غيابه عن دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي في الموسم المقبل.
وأحرز محمد حريمات هدف المباراة الوحيد لصالح فريق الجيش الملكي أمام الوداد البيضاوي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
وبهذه النتيجة، عزز الجيش الملكي صدارته للدوري المغربي برصيد 61 نقطة، بينما يتوقف الوداد عند 37 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.
وتأكد بذلك غياب الوداد عن دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل مع تبقي 5 جولات له على نهاية الدوري المغربي.
وأصبح أقصى عدد نقاط يصل إليه الوداد هو 52 نقطة، ولن يؤهله ذلك إلى دوري أبطال أفريقيا بسبب تفوق المنافسين.
ويحتل الرجاء المركز الثاني حاليًا بـ54 نقطة وله 6 مباريات متبقية ويليه نهضة بركان ثالثا بـ40 نقطة، وأصبح أمل الوداد الوحيد في الموسم الحالي هو ضمان المركز الثالث بالدوري المغربي من أجل أن يتمكن من المشاركة في بطولة الكونفدرالية بالموسم المقبل، ليغيب الفريق بذلك عن مسابقة دوري الأبطال لأول مرة منذ 9 سنوات.
يذكر أن الوداد ودع كأس العرش المغربي مبكرا من دور الـ 32 بالخسارة من شباب السوالم الرياضي.
كما ودع دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته، ليخرج الفريق بموسم صفري.