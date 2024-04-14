خسارة الوداد أمام الجيش الملكي تبعده عن دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل

حقق فريق الجيش الملكي فوزا ثمينا على حساب نظيره الوداد البيضاوي بهدف نظيف، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ25 من بطولة الدوري المغربي لكرة القدم، ليواصل الوداد موسمه السيئ ليتأكد غيابه عن دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي في الموسم المقبل.

وأحرز محمد حريمات هدف المباراة الوحيد لصالح فريق الجيش الملكي أمام الوداد البيضاوي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وبهذه النتيجة، عزز الجيش الملكي صدارته للدوري المغربي برصيد 61 نقطة، بينما يتوقف الوداد عند 37 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.