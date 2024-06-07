حارس القادسية السعودي يحرس عرين بلجيكا بدلا من كورتوا

وتعاقد نادي القادسية مع حارس المرمى الدولي، صاحب الـ 31 عاماً، بعد نهاية تعاقده مع نادي فولفسبورغ الألماني في يوليو 2024.

وقرر تيديسكو عدم استدعاء تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، لقائمة الفريق المكونة من 25 لاعبًا، رغم تعافيه من الإصابة البالغة، التي تعرض لها في الرباط الصليبي.

وقال تيديسكو للصحفيين إن أشياء صغيرة فقط هي التي صنعت الفارق في اختيار كاستيلس، بدلًا من الثنائي ماتز سيلس، وتوماس كامينسكي.

وأضاف: "سيلعب كاستيلس ضد لوكسمبورغ، وبعد ذلك خلال أمم أوروبا بأكملها".

وكان كورتوا، الذي قاد الريال للتتويج بدوري الأبطال للمرة الـ 15 في تاريخه، العام الجاري، على خلاف مع تيديسكو منذ العام الماضي.