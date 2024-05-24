أسطورة النصر السعودي يطالب بقراءة القرآن على رونالدو
طالب أحد النجوم السابقين لنادي النصر السعودي إدارة العالمي بخطوة مهمة تجاه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق.
ولم يسجل كريستيانو رونالدو مع النصر في آخر لقاءين في دوري روشن السعودي أمام الهلال، والرياض.
وتعادل النصر مع الهلال بنتيجة 1-1، ثم تعادل، أمس الخميس، مع الرياض بنتيجة 2-2.
وكتب هاشم سرور، نجم النصر الأسبق، عبر حسابه الشخصي في منصة "X" قائلًا: "بخبرتي التي عاشت معي في الملاعب سنين ما يحصل لرونالدو وللاعبين أمر غير طبيعي".
وأضاف سرور: "على المخلصين في النصر الإسراع بجلب من يقرأ القرآن عن ((العين)) التي أصابتهم".
وأتم قائلاً: "ربما النصر يخسر الكأس ويستمر صيام رونالدو عن التهديف والله أعلم".
وأحرز كريستيانو رونالدو مع النصر هذا الموسم 42 هدفًا في كافة البطولات التي خاض خلالها 43 مباراة، كما أنه صنع 13 هدفًا لزملائه.
وانضم كريستيانو رونالدو، صاحب الـ39 عامًا، إلى القائمة الرسمية التي تشارك مع منتخب البرتغال في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في ألمانيا، يوم 14 يونيو المقبل.
ويستعد النصر لخوض مواجهة الاتحاد، يوم الإثنين المقبل، في ختام دوري روشن السعودي، قبل مواجهة الهلال، يوم الجمعة المقبل، في اللقاء النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.