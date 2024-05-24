أسطورة النصر السعودي يطالب بقراءة القرآن على رونالدو

وأحرز كريستيانو رونالدو مع النصر هذا الموسم 42 هدفًا في كافة البطولات التي خاض خلالها 43 مباراة، كما أنه صنع 13 هدفًا لزملائه.

وانضم كريستيانو رونالدو، صاحب الـ39 عامًا، إلى القائمة الرسمية التي تشارك مع منتخب البرتغال في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في ألمانيا، يوم 14 يونيو المقبل.

ويستعد النصر لخوض مواجهة الاتحاد، يوم الإثنين المقبل، في ختام دوري روشن السعودي، قبل مواجهة الهلال، يوم الجمعة المقبل، في اللقاء النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.