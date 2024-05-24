أول تعليق من نجم النصر بعد عودته لمنتخب السعودية
أدلى سلطان الغنام، نجم نادي النصر، بأول تعليق بعد عودته بشكل رسمي إلى صفوف منتخب السعودية في معسكر شهر يونيو المقبل.
واختار الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي القائمة الرسمية التي تخوض مباراتي باكستان خارج الديار يوم 6 يونيو المقبل والأردن يوم 11 من الشهر ذاته بالسعودية في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وشهدت القائمة عودة سلطان الغنام ظهير أيمن نادي النصر مرة أخرى لصفوف الأخضر بعد غياب طويل منذ شهر أكتوبر الماضي.
ولم يشارك الغنام صاحب الـ30 عامًا مع الأخضر ببطولة كأس الأمم الآسيوية الأخيرة.
وكتب لاعب النصر عبر حسابه الشخصي بموقع X قائلًا:" سُعدت بخبر انضمامي وعودتي لتشكيلة المنتخب الوطني.. تمثيل منتخب الوطن شرف لا يضاهيه شرف".
وأتم:" أشكر القائمين على المنتخب من أجهزة إدارية وفنية وأتمنى أن أقدم مع بقية زملائي المستوى الذي يليق بسمعة الكرة السعودية".
ويقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في العاصمة "الرياض"، بدءًا من يوم الخميس المقبل، باستثناء لاعبي فريقي النصر والهلال الذين سيلتحقون بالمعسكر يوم 2 يونيو المقبل بعد منحهم يوم السبت إجازة في أعقاب فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتضم قائمة الأخضر 31 لاعبًا هم محمد العويس، أحمد الكسار، راغد نجار، محمد اليامي، محمد العبسي، علي لاجامي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، ريان حامد، متعب الحربي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، مختار علي، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، فيصل الغامدي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن يحيى، أحمد الغامدي، فراس البريكان، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي.