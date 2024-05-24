أول تعليق من نجم النصر بعد عودته لمنتخب السعودية

أدلى سلطان الغنام، نجم نادي النصر، بأول تعليق بعد عودته بشكل رسمي إلى صفوف منتخب السعودية في معسكر شهر يونيو المقبل.

واختار الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي القائمة الرسمية التي تخوض مباراتي باكستان خارج الديار يوم 6 يونيو المقبل والأردن يوم 11 من الشهر ذاته بالسعودية في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة عودة سلطان الغنام ظهير أيمن نادي النصر مرة أخرى لصفوف الأخضر بعد غياب طويل منذ شهر أكتوبر الماضي.

ولم يشارك الغنام صاحب الـ30 عامًا مع الأخضر ببطولة كأس الأمم الآسيوية الأخيرة.