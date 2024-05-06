"فالفيردي الجديد" يختار ريال مدريد
حسم الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو الملقب بـ"فالفيردي الجديد"، لاعب الوسط لفريق ريفر بليت، موقفه من العروض الأوروبية المقدمة له، للتوقيع معه في الصيف المقبل.
وتلقى ماستانتونو عروضًا خلال الفترة الماضية، بعدد تألقه مع ريفر بليت، وأبرزها من غريمي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة.
ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن "ماستانتونو قد حسم موقفه بالانتقال لريال مدريد، مفضلًا إياه على كافة العروض المقدمة له في الفترة الحالية".
وأوضحت: "يريد ماستانتونو اللعب لريال مدريد، وطلب اللاعب من وكلائه إعطاء الأولوية لأي عرض يأتي من قلعة البرنابيو، وتفضيله على أي عرض آخر".
ويمتلك اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا - الذي سيبلغ 17 عامًا في أغسطس، شرطًا جزائيًّا في عقده يبلغ 45 مليون دولار، ولكن نادي ريال مدريد سيعمل على تخفيض هذا المبلغ.
يذكر أن ريال مدريد لا يتوقف قط عن البحث عن المواهب الشابة بسعر جيد، مثلما فعل مع فينيسيوس ورودريغو وكامافينجا، وكان إندريك لاعب بالميراس الحالة الأخيرة، حيث سيصل إلى البرنابيو في يوليو، ولكن بحلول ذلك الوقت ربما يكون ريال مدريد تعاقد مع مراهق آخر هو فرانكو ماستانتونو، من ريفر بليت.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن عقد ماستانتونو البالغ من العمر 16 عامًا ينتهي مع ريفر بليت في ديسمبر 2026.
ووفقًا للموقع ذاته، فقد لعب ماستانتونو لمنتخب الأرجنتين تحت 17 عامًا سجَّل فيها هدفًا.
ويلعب ماستانتونو في خط الوسط وخط الوسط الهجومي، ولعب ماستانتونو الموسم الحالي 11 مباراة، بواقع 406 دقائق مع ريفر بليت سجل فيها هدفين.