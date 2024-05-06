"فالفيردي الجديد" يختار ريال مدريد

وتلقى ماستانتونو عروضًا خلال الفترة الماضية، بعدد تألقه مع ريفر بليت، وأبرزها من غريمي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة.

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن "ماستانتونو قد حسم موقفه بالانتقال لريال مدريد، مفضلًا إياه على كافة العروض المقدمة له في الفترة الحالية".

وأوضحت: "يريد ماستانتونو اللعب لريال مدريد، وطلب اللاعب من وكلائه إعطاء الأولوية لأي عرض يأتي من قلعة البرنابيو، وتفضيله على أي عرض آخر".

ويمتلك اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا - الذي سيبلغ 17 عامًا في أغسطس، شرطًا جزائيًّا في عقده يبلغ 45 مليون دولار، ولكن نادي ريال مدريد سيعمل على تخفيض هذا المبلغ.