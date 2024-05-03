ريال مدريد يهزم برشلونة في صفقة "فالفيردي الجديد"

كشفت وسائل إعلام عن تفوق ريال مدريد على منافسه برشلونة في السباق على لاعب الوسط الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو.

ووفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فقد أجرى ريال مدريد بالفعل اتصالات مع ريفر بليت لطلب فرانكو ماستانتونو؛ لأنهم يقدرون حقًّا لاعب خط الوسط الأرجنتيني، كما ورد في مارس.

وأضاف أن كشافة ريال مدريد يعتقدون أن ماستانتونو يمكن أن يكون جوهرة أخرى مشابهة لفيدي فالفيردي الذي انضم أيضًا من أمريكا الجنوبية.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن عقد ماستانتونو البالغ من العمر 16 عاما ينتهي مع ريفر بليت في ديسمبر 2026.

ووفقا للموقع ذاته، فقد لعب ماستانتونو لمنتخب الأرجنتين تحت 17 عاما سجل فيها هدفا.

ويلعب ماستانتونو في خط الوسط وخط الوسط الهجومي، ولعب ماستانتونو الموسم الحالي 11 مباراة بواقع 406 دقائق مع ريفر بليت سجل فيها هدفين.

وكان ريال مدريد قد تفوق على برشلونة الصيف الماضي بالتعاقد مع التركي أردا غولر من فنربخشة، رغم أن اللاعب كان قريبا من التوقيع لبرشلونة.