الاتحاد السعودي يُبرم أول صفقاته الصيفية

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، تقريرًا قالت فيه إن توقيع إدارة الاتحاد مع الشنقيطي، جاء بعد دخوله الفترة الحرَّة في عقده مع الشباب.

ووقع الشنقيطي صاحب الـ18عامًا على عقد مع الاتحاد يمتد لمدة 5 مواسم رياضية.

وجاء التوقيع مع الحارس الشاب بتوصية من الجهاز الفني بقيادة مارسيلو غاياردو، ورامون بلانيس المدير الرياضي.

وشارك "الشنقيطي" في قائمة المنتخب السعودي الأولمبي التي خاضت نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، في قطر.