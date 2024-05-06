"التحدي الأخير" لرئيس ريال مدريد

وحصد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد البطولة رقم 34 في تاريخه كرئيس للنادي الملكي، بعد تتويج الميرنغي بلقب الدوري الاسباني للموسم الجاري 2023-2024، ما يجعله أمام تحدٍّ جديد.

ووفقًا لشبكة ريليفو الاسبانية، فإن فلورنتينو بيريز لم يفز بلقب الدوري الاسباني مرتين على التوالي، ولهذا يرغب رئيس الريال في حصد اللقب في الموسم المقبل.

وأوضحت الشبكة الإسبانية: "التتويج بالدوري في الموسم المقبل، يعد أحد تحديات فلورنتينو بيريز مع ريال مدريد قبل انتهاء فترة رئاسته الحالية".

وتوج بيريز مع ريال مدريد بكل الألقاب الممكنة، مثل: دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية.