"التحدي الأخير" لرئيس ريال مدريد
توج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ36 معززًا رقمه القياسي بعدما قلب جيرونا تأخره ليفوز 4-2 على برشلونة يوم السبت الماضي، ليبتعد فريق المدرب كارلو أنشيلوتي المتصدر بفارق لا يمكن تعويضه.
وحصد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد البطولة رقم 34 في تاريخه كرئيس للنادي الملكي، بعد تتويج الميرنغي بلقب الدوري الاسباني للموسم الجاري 2023-2024، ما يجعله أمام تحدٍّ جديد.
ووفقًا لشبكة ريليفو الاسبانية، فإن فلورنتينو بيريز لم يفز بلقب الدوري الاسباني مرتين على التوالي، ولهذا يرغب رئيس الريال في حصد اللقب في الموسم المقبل.
وأوضحت الشبكة الإسبانية: "التتويج بالدوري في الموسم المقبل، يعد أحد تحديات فلورنتينو بيريز مع ريال مدريد قبل انتهاء فترة رئاسته الحالية".
وتوج بيريز مع ريال مدريد بكل الألقاب الممكنة، مثل: دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية.
ويبتعد ريال مدريد، الذي خسر مرة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم، بفارق 13 نقطة عن جيرونا ثاني الترتيب قبل أربع مباريات على نهاية الموسم، بينما تراجع برشلونة إلى المركز الثالث.
وتتحول أنظار ريال مدريد الآن إلى مواجهة بايرن ميونيخ في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، بعدما تعادل الفريقان ذهابًا 2-2 في ألمانيا.