ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

على ملعب مانديلا الوطني الذي يقع في كامبالا عاصمة أوغندا، أحرز ترافيس موتيابا لاعب أوغندا الهدف الأول في الدقيقة العاشرة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح حسام عوار في خطف هدف التعادل من كرة سددها داخل منطقة الجزاء.

ونجح سعيد بن رحمة في خطف الهدف الثاني للمنتخب الجزائري، في الدقيقة 58، بمهارة فردية رائعة.