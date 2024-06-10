ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم
قلب منتخب الجزائر تأخره إلى فوز على مستضيفه منتخب أوغندا، خلال مباراة المنتخبين، اليوم الاثنين، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
على ملعب مانديلا الوطني الذي يقع في كامبالا عاصمة أوغندا، أحرز ترافيس موتيابا لاعب أوغندا الهدف الأول في الدقيقة العاشرة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
ومع بداية الشوط الثاني، نجح حسام عوار في خطف هدف التعادل من كرة سددها داخل منطقة الجزاء.
ونجح سعيد بن رحمة في خطف الهدف الثاني للمنتخب الجزائري، في الدقيقة 58، بمهارة فردية رائعة.
ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد أوغندا عند 6 نقاط.
وتراجعت أوغندا إلى المركز الخامس في ترتيب المجموعة السابعة المؤهلة لكأس العالم 2026.