المغرب تقترب من استضافة دور سداسي التتويج بالدوري الليبي

وقال الشلماني في تصريحات تليفزيونية، إن اتحاد الكرة في البلاد، قرر إقامة دور سداسي التتويج، بالدوري الليبي الممتاز في المملكة المغربية، في حال الحصول على الدعم المالي.

وسبق أن استضافت تونس مباريات سداسي التتويج باللقب في الدوري الليبي في الموسمين الماضيين، حيث توّج الاتحاد باللقب في الموسم الرياضي 2021-22، في حين حصد الأهلي طرابلس الكأس في الموسم المنقضي.

وضمن ناديا النصر والأهلي بنغازي عن المجموعة الأولى، التأهل إلى دور السداسي للمنافسة على لقب الدوري.

وعن المجموعة الثانية ضمن كل من الأهلي طرابلس والمدينة وأخيرًا السويحلي التأهل.

وأعلن الأخضر امتناعه عن خوض مباراته أمام منافسه الهلال بنغازي ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة الدوري الليبي الممتاز.

وقرر فريق الأخضر عدم لعب المباراة بداعي عدم وجود أمن داخل ملعب شهداء بنينا، بجانب ما تعرضت له بعثة الفريق من "اعتداءات على بعض اللاعبين".