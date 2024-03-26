ترتيب محمد صلاح في قائمة الأعلى أجرًا في العالم
كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في أوروبا، حيث يتصدرها النجم الفرنسي كيليان مبابي، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.
وقالت الصحيفة: "يكسب مبابي، البالغ من العمر 25 عامًا، أكبر دخل في هذه الرياضة، حيث يحصل النجم الفرنسي على نحو 5.15 مليون جنيه إسترليني شهريًّا - أي ما يعادل 61.8 مليون جنيه إسترليني سنويًّا".
وأضافت: "يليه مهاجم بايرن هاري كين، 30 عامًا، الذي يبلغ راتبه 1.8 مليون جنيه إسترليني - متفوقًا بفارق ضئيل على ثنائي مانشستر سيتي دي بروين [1.73 مليون] وهالاند [1.63 مليون جنيه إسترليني شهريا".
ويحتل لاعب ريال مدريد ديفيد ألابا المركز الخامس خلف رباعي النجوم، حيث يتمتع قائد النمسا، البالغ من العمر 31 عامًا، بموهبة رائعة يمكنها اللعب في خط الوسط أو في مركز الظهير، ويحصل على 1.61 مليون جنيه إسترليني شهريًا.
ويحتل المركز السادس والسابع كل من روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة [1.6 مليون جنيه إسترليني] وأيقونة ليفربول محمد صلاح [1.52 مليون جنيه إسترليني] - الذي يتقاضى نفس أجر كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد، بينما يأتي رافائيل فاران خلفه مباشرة في المركز التاسع براتب 1.48 مليون جنيه إسترليني.
وفي المركز العاشر يأتي كلٌّ من فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، إيلكاي جوندوجان وجميعهم يتقاضون 1.43 مليون جنيه إسترليني.
وفيما يأتي قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في أوروبا بحسب "ذا صن":