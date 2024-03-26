ترتيب محمد صلاح في قائمة الأعلى أجرًا في العالم

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في أوروبا، حيث يتصدرها النجم الفرنسي كيليان مبابي، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وقالت الصحيفة: "يكسب مبابي، البالغ من العمر 25 عامًا، أكبر دخل في هذه الرياضة، حيث يحصل النجم الفرنسي على نحو 5.15 مليون جنيه إسترليني شهريًّا - أي ما يعادل 61.8 مليون جنيه إسترليني سنويًّا".

وأضافت: "يليه مهاجم بايرن هاري كين، 30 عامًا، الذي يبلغ راتبه 1.8 مليون جنيه إسترليني - متفوقًا بفارق ضئيل على ثنائي مانشستر سيتي دي بروين [1.73 مليون] وهالاند [1.63 مليون جنيه إسترليني شهريا".

ويحتل لاعب ريال مدريد ديفيد ألابا المركز الخامس خلف رباعي النجوم، حيث يتمتع قائد النمسا، البالغ من العمر 31 عامًا، بموهبة رائعة يمكنها اللعب في خط الوسط أو في مركز الظهير، ويحصل على 1.61 مليون جنيه إسترليني شهريًا.