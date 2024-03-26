الغريم يراهن على ذلك.. رد ريال مدريد على "تدمير مبابي غرفة الملابس"

يرى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة غريم ريال مدريد، أن قدوم كيليان مبابي إلى النادي الإسباني سوف يشكل شرخا في غرفة خلع ملابس الفريق المستقرة منذ سنوات بمجموعة متفاهمة من اللاعبين.

وقال لابورتا في تصريحات قبل أيام إنه في حال قدوم مبابي سيتعين على ريال مدريد بيع لاعب يجيد اللعب في مركزه، في إشارة إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور، مشددا على أنه في حال تواجد الثنائي فإن ذلك سوف يؤدي إلى تدمير استقرار غرفة الملابس.