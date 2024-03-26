الغريم يراهن على ذلك.. رد ريال مدريد على "تدمير مبابي غرفة الملابس"
يرى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة غريم ريال مدريد، أن قدوم كيليان مبابي إلى النادي الإسباني سوف يشكل شرخا في غرفة خلع ملابس الفريق المستقرة منذ سنوات بمجموعة متفاهمة من اللاعبين.
وقال لابورتا في تصريحات قبل أيام إنه في حال قدوم مبابي سيتعين على ريال مدريد بيع لاعب يجيد اللعب في مركزه، في إشارة إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور، مشددا على أنه في حال تواجد الثنائي فإن ذلك سوف يؤدي إلى تدمير استقرار غرفة الملابس.
كان ديكو المدير الرياضي لبرشلونة قد ألمح للقصة نفسها؛ إذ قال إن مبابي لاعب حاسم، لكن قدومه يجب أن يقترن بخلق نوع من التوازن.
وردا على ذلك، قالت صحيفة ريليفو إن ريال مدريد غير قلق على الإطلاق من التأثير السلبيي لكيليان مبابي على غرفة خلع الملابس في النادي.
ويراهن ريال مدريد على ذلك بعدة أمور أبرزها أن راتب مبابي سيكون في نطاق ما يتقاضاه جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور نجما الفريق، بالإضافة لوجود أصدقاء للاعب الفرنسي بالفعل في الفريق وهم أورلين تشواميني وكامافينغا، وهما لاعبان مقربان من فينيسيوس جونيور.
ويرى ريال مدريد أن لاعبيه سوف يرحبون بقدوم مبابي، كما أعلن من قبل رودريغو مهاجم الفريق الذي رحب من قبل بفكرة التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان.
ويراهن برشلونة، الغريم الأزلي لريال مدريد على التأثيرات السلبية لصفقة مبابي حال قدومه إلى ريال مدريد للتقليل من قوة تأثيره داخل المستطيل الأخضر وما سيصنعه من فارق فني كبير.