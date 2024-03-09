هل يؤثر قرار رحيل كلوب على مستقبل محمد صلاح؟
كشف الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن مستقبله مع الفريق وهل سيتأثر بالقرار الذي اتخذه مدربه الألماني يورغن كلوب بالرحيل نهاية الموسم الجاري.
وأعلن كلوب بشكل رسمي رحيله في نهاية الموسم الحالي عن فريق ليفربول، بعد تسع سنوات قاد خلالها الفريق للعديد من الإنجازات.
وساهم كلوب في ضم صلاح لصفوف "الريدز" عام 2017، وحققا العديد من البطولات سويًّا، أبرزها الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.
وتحدث صلاح في حواره مع قناة "سكاي سبورتس"، اليوم السبت، عن اللحظة التي علم فيها بقرار رحيل كلوب، قائلا: "كان لدينا اجتماعا مبكرا، وهذا يبدو غريبًا لأن التدريبات كانت الساعة 12، أتيت ورأيت وكيل أعماله، كنت أعتقد أنه قام بتجديد عقده".
وأضاف: "فيرجيل فان دايك، مدافع الفريق، جاء إليّ وقال هل تعرف ما سبب الاجتماع؟ قلت لا. أخبرني أن كلوب سيغادر، وقلت لماذا؟ ولم أصدق حديثه، لكن فيرجيل أخبرني أنه لا يعلم لماذا".
وتابع: "لم يكن أحد يعرف من قبل، لا شيء في وسائل الإعلام، حتى أنه لم يعدنا لذلك، لقد قالها مرة واحدة فقط بعد الاجتماع، كان ذلك اليوم غريبًا بالنسبة لي".
وعن تأثير رحيل كلوب وقدوم مدرب جديد على مستقبله، شدد صلاح: "لا، يومًا ما سأغادر النادي، لكن ذلك لن يؤثر على قراري".
وأردف: "غادر لاعبون مهمون للغاية النادي، المدرب أيضًا مهم جدًّا للفريق لكنه سيغادر أيضًا، كل شيء يتغيّر، لكن كما قلت رحيل كلوب لن يؤثر على مستقبلي".
ويستعد صلاح للعودة للمشاركة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجه نظيره مانشستر سيتي، غدًا الأحد، على ملعب آنفيلد، إذ كان غائبا الفترة الماضية بسبب الإصابة، وعاد وشارك كبديل في مواجهة سبارتا براغ في الدوري الأوروبي، الخميس الماضي.