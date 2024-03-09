هل يؤثر قرار رحيل كلوب على مستقبل محمد صلاح؟

كشف الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن مستقبله مع الفريق وهل سيتأثر بالقرار الذي اتخذه مدربه الألماني يورغن كلوب بالرحيل نهاية الموسم الجاري.

وأعلن كلوب بشكل رسمي رحيله في نهاية الموسم الحالي عن فريق ليفربول، بعد تسع سنوات قاد خلالها الفريق للعديد من الإنجازات.

وساهم كلوب في ضم صلاح لصفوف "الريدز" عام 2017، وحققا العديد من البطولات سويًّا، أبرزها الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

وتحدث صلاح في حواره مع قناة "سكاي سبورتس"، اليوم السبت، عن اللحظة التي علم فيها بقرار رحيل كلوب، قائلا: "كان لدينا اجتماعا مبكرا، وهذا يبدو غريبًا لأن التدريبات كانت الساعة 12، أتيت ورأيت وكيل أعماله، كنت أعتقد أنه قام بتجديد عقده".